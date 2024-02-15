Стало известно, сколько продлятся морозы в Ростовской области

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Published Сегодня, 04:58
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В четверг, 15 февраля, температура составит +1 градус и усилится ветер до семи метров в секунду. А в ночь на пятницу придут заморозки до -4 градусов. Днем немного потеплеет, но температура все равно не поднимется выше нуля градусов. Ночные заморозки продержатся до 19 февраля.
В понедельник, 19 числа, потеплеет до +3 градусов, но начнутся снег с дождем. Осадки будут продолжаться во вторник и среду, а температура не опустится ниже нуля градусов.
Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад. Материал на эту тему читайте по ссылке.