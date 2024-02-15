Стало известно, сколько продлятся морозы в Ростовской области

В четверг, 15 февраля, температура составит +1 градус и усилится ветер до семи метров в секунду. А в ночь на пятницу придут заморозки до -4 градусов. Днем немного потеплеет, но температура все равно не поднимется выше нуля градусов. Ночные заморозки продержатся до 19 февраля.