rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась

Трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась

15 февраля 2024, 13:03
Фото: donland.ru
Трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась

В Ростовской области убрали ямы на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области продолжают приводить в порядок трассу М-4 «Дон», сообщили в правительстве региона.

В последнее время от водителей появляются массовые жалобы на огромные ямы, из-за которых они пробивают колеса на машинах. В результате владельцам приходится стоять на обочине и решать проблемы.

Сейчас власти рассказали, что за последние сутки задействовали 140 единиц техники, чтобы привести в порядок трассу. Удалось устранить 5,7 тысячи квадратных метров ямочности. Однако из-за работ появляются серьезные пробки.

«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
Узнать подробнее

«Подрядчики значительно увеличили темп выполнения работ по дорожному ремонту, что позволило переломить ситуацию, при которой темпы прироста ямочности опережали темпы ее устранения», — пояснила заместитель министра транспорта Инна Володина.

Ранее «Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Читайте также:
Итоги недели: власти ужаснулись из-за дорог в Ростове и решили судьбу рухнувшего дома«Анархия на дороге»: десятки машин снова пробили колеса на М-4 в Ростовской областиПочти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в 8 районах Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Техника#Ямы#Дорожной ремонт
Подпишитесь
Говядина, свинина и баранина резко подорожали в Ростовской области
Сегодня, 10:20
Ростовстат назвал самые быстроррастущие районы Ростова
Сегодня, 10:18
Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском
Сегодня, 08:26
Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты
Сегодня, 07:27
«Уже забыли про Врангеля?»: историк выступил против памятника Жванецкому в Ростове
Сегодня, 07:06
Новая вспышка птичьего гриппа угрожает Ростовской области
Сегодня, 07:04