Трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В последнее время от водителей появляются массовые жалобы на огромные ямы, из-за которых они пробивают колеса на машинах. В результате владельцам приходится стоять на обочине и решать проблемы.
Сейчас власти рассказали, что за последние сутки задействовали 140 единиц техники, чтобы привести в порядок трассу. Удалось устранить 5,7 тысячи квадратных метров ямочности. Однако из-за работ появляются серьезные пробки.
«Подрядчики значительно увеличили темп выполнения работ по дорожному ремонту, что позволило переломить ситуацию, при которой темпы прироста ямочности опережали темпы ее устранения», — пояснила заместитель министра транспорта Инна Володина.
Ранее «Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области.