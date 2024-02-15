Троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Ростов смогли включить в федеральный проект «Чистый воздух». Согласно нему, в городе обновят троллейбусные маршруты. Власти обещают провести их реконструкцию. По федеральной программе запланирована закупка новых троллейбусов и восстановление старых.
Однако о точных сроках реализации проекта не сообщается.
В конце декабря прошлого года Ростов уже получил 20 новых электробусов. Их купили за деньги федерального центра.
Проект «Чистый воздух» направлен на повышение экологичности общественного транспорта в стране.
Напомним, Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов.