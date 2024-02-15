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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе

Троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе

15 февраля 2024, 11:53
Фото: rostov-gorod.ru
Троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе
Троллейбусные маршруты в Ростове модернизируют по федеральному проекту «Чистый воздух», сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Ростов смогли включить в федеральный проект «Чистый воздух». Согласно нему, в городе обновят троллейбусные маршруты. Власти обещают провести их реконструкцию. По федеральной программе запланирована закупка новых троллейбусов и восстановление старых.

Однако о точных сроках реализации проекта не сообщается.

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В конце декабря прошлого года Ростов уже получил 20 новых электробусов. Их купили за деньги федерального центра.

Проект «Чистый воздух» направлен на повышение экологичности общественного транспорта в стране.

Напомним, Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов.

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