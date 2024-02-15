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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Участок на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга

Участок на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга

15 февраля 2024, 14:31
Фото: rostov-gorod.ru
Участок на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга
В Ростове-на-Дону выставили на аукцион право заключения договора аренды земельного участка на улице Левобережной, говорится в документации на сайте администрации города.

Организатором выступает Департамент имущественно-земельных отношений Ростова, а подать заявку на участие можно до 15 марта. Начальная цена составляет 3,8 миллиона рублей.

Победитель сможет заключить договор на 4 года и 10 месяцев. Речь идет об участке площадью 0,2 гектара, он засыпан песком, никаких построек здесь нет.

Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском
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Добавим, что эту землю можно использовать под «объекты культурно-досуговой деятельности, развлекательные мероприятия, общественное питание». Разрешается построить четырехэтажное здание высотой 22 метра.

Ранее власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аукцион#Ростов#Участок
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