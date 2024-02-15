Участок на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Организатором выступает Департамент имущественно-земельных отношений Ростова, а подать заявку на участие можно до 15 марта. Начальная цена составляет 3,8 миллиона рублей.
Победитель сможет заключить договор на 4 года и 10 месяцев. Речь идет об участке площадью 0,2 гектара, он засыпан песком, никаких построек здесь нет.
Добавим, что эту землю можно использовать под «объекты культурно-досуговой деятельности, развлекательные мероприятия, общественное питание». Разрешается построить четырехэтажное здание высотой 22 метра.
Ранее власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском.