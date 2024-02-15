«Уже забыли про Врангеля?»: историк выступил против памятника Жванецкому в Ростове

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Политолог рассказывает, что Ростов уже пережил большой скандал с установкой памятника лидеру белогвардейского движения Петру Врангелю. Напомним, что памятник сперва установили, а потом демонтировали после возмущений ростовских коммунистов.
Потом на Пушкинской появился памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.
«Появление памятника Жванецкому вызывает много вопросов. Во-первых, место для его установки выбрано весьма символично. Улица Пушкинская исторически была местом столкновения двух криминальных сил Ростова-папы и Одессы-мамы», — отмечает Антон Бредихин.
Собеседник разъясняет, что даже в послевоенный период из Одессы в Ростов каждое лето приезжали одесские воры. По словам эксперта, на Пушкинской они сходились на стрелки и дальнейшие разборки с ростовскими ворами, пили, после чего уезжали обратно.
«Во-вторых, ставить памятник одесситу в Ростове не конструктивно. Нельзя артикулировать подобную тематику в нашей стране. И не только сейчас, а вообще никогда недопустимо. Я бы даже уточнил — некомпетентно. И здесь возникают вопросы к местным властям — почему они установили столь неординарный памятник, тем более, помня недавний опыт с установкой памятника Врангелю?» — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на открытии памятника Жванецкому в Ростове произошел скандал.