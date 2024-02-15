«Уже забыли про Врангеля?»: историк выступил против памятника Жванецкому в Ростове

«Во-вторых, ставить памятник одесситу в Ростове не конструктивно. Нельзя артикулировать подобную тематику в нашей стране. И не только сейчас, а вообще никогда недопустимо. Я бы даже уточнил — некомпетентно. И здесь возникают вопросы к местным властям — почему они установили столь неординарный памятник, тем более, помня недавний опыт с установкой памятника Врангелю?» — говорит собеседник.