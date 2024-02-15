В Neuralink провели первое чипирование человеческого мозга

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Опыты на свиньях не предавались широкой огласке, а вот результаты эксперимента с макаками были обнародованы. В Сети появилось видео, в котором обезьяна силой мысли управляет курсором, двигая его по экрану, пишет newia.ru.
По результатам эксперимента с человеческим мозгом пока говорить рано. По словам Маска, операция прошла успешно и пациент сейчас восстанавливается.
Чип Маска должен помогать управлять различными устройствами, используя силу мысли. При этом, по мнению учёных, у исследований большое будущее. Такие чипы можно будет использовать для улучшения жизни людей, у которых пострадали различные участки мозга. Они помогут бороться с последствиями болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, потери слуха и не только.
Что касается опасности таких операций, то учёные пока не готовы обсуждать это, так как нет необходимого для статистики массива данных. Как минимум остаётся вопрос о надёжности и долговечности чипов. Также наука пока не готова говорить о массовом чипировании людей в ближайшей перспективе.