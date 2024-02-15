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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Neuralink провели первое чипирование человеческого мозга

В Neuralink провели первое чипирование человеческого мозга

15 февраля 2024, 11:33
Фото: 1MI
В соцсети Илона Маска недавно появился пост об успешном нейрочипировании человеческого мозга. Раньше компания Neuralink, также принадлежащая Маску, экспериментировала только со свиньями и макаками.

Опыты на свиньях не предавались широкой огласке, а вот результаты эксперимента с макаками были обнародованы. В Сети появилось видео, в котором обезьяна силой мысли управляет курсором, двигая его по экрану, пишет newia.ru.

По результатам эксперимента с человеческим мозгом пока говорить рано. По словам Маска, операция прошла успешно и пациент сейчас восстанавливается.

Чип Маска должен помогать управлять различными устройствами, используя силу мысли. При этом, по мнению учёных, у исследований большое будущее. Такие чипы можно будет использовать для улучшения жизни людей, у которых пострадали различные участки мозга. Они помогут бороться с последствиями болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, потери слуха и не только.

Что касается опасности таких операций, то учёные пока не готовы обсуждать это, так как нет необходимого для статистики массива данных. Как минимум остаётся вопрос о надёжности и долговечности чипов. Также наука пока не готова говорить о массовом чипировании людей в ближайшей перспективе.

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