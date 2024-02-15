В Neuralink провели первое чипирование человеческого мозга

Что касается опасности таких операций, то учёные пока не готовы обсуждать это, так как нет необходимого для статистики массива данных. Как минимум остаётся вопрос о надёжности и долговечности чипов. Также наука пока не готова говорить о массовом чипировании людей в ближайшей перспективе.