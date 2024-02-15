В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
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Updated Сегодня, 12:54
В среду, 14 февраля, МКУ «ДИСОТИ Ростова-на-Дону» опубликовало открытые конкурсы для поиска подрядчика, который проведет ремонт улицы Малиновского и примыкающей к ней улицы Таганрогской. Стоимость контракта на ремонт улицы Таганрогской в границах улиц Малиновского и Авиамоторной составила около 113,3 миллиона рублей, а ремонт Малиновского от Коммунистического до Всесоюзной — 117,4 миллиона рублей.
За эти деньги от подрядчиков требуется снять деформированное дорожное покрытие, разобрать бортовые камни, заменить люки, асфальт, решетки дождеприемников, установить специальные информационные знаки, а также вывезти мусор.
Контракт необходимо выполнить до конца 2024 года, подрядчиков выберут 5 марта.
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