В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей

В среду, 14 февраля, МКУ «ДИСОТИ Ростова-на-Дону» опубликовало открытые конкурсы для поиска подрядчика, который проведет ремонт улицы Малиновского и примыкающей к ней улицы Таганрогской. Стоимость контракта на ремонт улицы Таганрогской в границах улиц Малиновского и Авиамоторной составила около 113,3 миллиона рублей, а ремонт Малиновского от Коммунистического до Всесоюзной — 117,4 миллиона рублей.