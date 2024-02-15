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Published Сегодня, 12:52

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В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей

В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей

15 февраля 2024, 12:52
Фото: Минтранс РО
В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей
В Ростове выделили более 230 миллионов рублей на ремонт дорог на улицах Малиновского и Таганрогской, информация об этом появилась на портале закупок.

В среду, 14 февраля, МКУ «ДИСОТИ Ростова-на-Дону» опубликовало открытые конкурсы для поиска подрядчика, который проведет ремонт улицы Малиновского и примыкающей к ней улицы Таганрогской. Стоимость контракта на ремонт улицы Таганрогской в границах улиц Малиновского и Авиамоторной составила около 113,3 миллиона рублей, а ремонт Малиновского от Коммунистического до Всесоюзной — 117,4 миллиона рублей.

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За эти деньги от подрядчиков требуется снять деформированное дорожное покрытие, разобрать бортовые камни, заменить люки, асфальт, решетки дождеприемников, установить специальные информационные знаки, а также вывезти мусор.

Контракт необходимо выполнить до конца 2024 года, подрядчиков выберут 5 марта.

Ранее власти назвали причину многокилометровых пробок на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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