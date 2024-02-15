Территорию под дублер Змиевского проезда увеличили вдвое

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В среду, 14 февраля, на портале администрации Ростова появилось постановление о подготовке проекта планировки и межевания земли для строительства линейного объекта — дублера улицы Змиевский проезд, который будет соединять улицы Доватора и Зоологическую.
Постановление вносит в документ изменения, согласно которым под планировку дублера выделят 21,46 гектара земли вместо 11,44 гектара.
Сроки реализации проекта в документе не указаны, также неизвестно, сколько средств потребуется для строительства нового объекта транспортной инфраструктуры Ростова.
Ранее стало известно, что в Ростове построят дублер улицы Левобережной.