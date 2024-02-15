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Published Сегодня, 13:52

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В Ростове распланируют 21,5 гектара под строительство дублера Змиевского проезда

Территорию под дублер Змиевского проезда увеличили вдвое

15 февраля 2024, 13:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове распланируют 21,5 гектара под строительство дублера Змиевского проезда
В Ростове в два раза увеличили площадь планировки территории под строительство дублера Змиевского проезда, план проекта появился на портале городской администрации.

В среду, 14 февраля, на портале администрации Ростова появилось постановление о подготовке проекта планировки и межевания земли для строительства линейного объекта — дублера улицы Змиевский проезд, который будет соединять улицы Доватора и Зоологическую.

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Постановление вносит в документ изменения, согласно которым под планировку дублера выделят 21,46 гектара земли вместо 11,44 гектара.

Фото: rostov-gorod.ru

Сроки реализации проекта в документе не указаны, также неизвестно, сколько средств потребуется для строительства нового объекта транспортной инфраструктуры Ростова.

Ранее стало известно, что в Ростове построят дублер улицы Левобережной.

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