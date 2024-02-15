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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции

В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции

15 февраля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции
В Ростовской области огласили приговоры мужчинам, которые организовали канал незаконной миграции в Российскую Федерацию, подробности рассказали в пресс-службе донского УФСБ.

В четверг, 15 февраля, стало известно, что на основании материалов донского УФСБ вынесли обвинительный приговор трем гражданам, что организовали канал незаконной миграции на территорию России.

Оперативники установили, что иностранцу Хакимджону Расулову и двум россиянам Умяру Мавлютову и Валентине Кузьминой удалось организовать канала незаконной миграции. Мигрантов фиктивно «ставили» на миграционный учет и готовили для них поддельные документы, которые позволяли им продлить срок пребывания в России.

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В отношении организаторов незаконной деятельности возбудили и расследовали уголовное дело по признакам организации незаконной миграции. Во время слушания дела подозреваемые сознались в содеянном и полностью признали вину.

Теперь Расулов и Мавлютов проведут в колонии общего режима по 3,5 года каждый, а Валентину Кузьмину приговорили к трем годам и двум месяцам условно.

Ранее стало известно, что из страны собираются 18 нелегальных мигрантов, которые жили и работали в Ростовской области.

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