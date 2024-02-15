В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В четверг, 15 февраля, стало известно, что на основании материалов донского УФСБ вынесли обвинительный приговор трем гражданам, что организовали канал незаконной миграции на территорию России.
Оперативники установили, что иностранцу Хакимджону Расулову и двум россиянам Умяру Мавлютову и Валентине Кузьминой удалось организовать канала незаконной миграции. Мигрантов фиктивно «ставили» на миграционный учет и готовили для них поддельные документы, которые позволяли им продлить срок пребывания в России.
В отношении организаторов незаконной деятельности возбудили и расследовали уголовное дело по признакам организации незаконной миграции. Во время слушания дела подозреваемые сознались в содеянном и полностью признали вину.
Теперь Расулов и Мавлютов проведут в колонии общего режима по 3,5 года каждый, а Валентину Кузьмину приговорили к трем годам и двум месяцам условно.
Ранее стало известно, что из страны собираются 18 нелегальных мигрантов, которые жили и работали в Ростовской области.