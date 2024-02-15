В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции

Оперативники установили, что иностранцу Хакимджону Расулову и двум россиянам Умяру Мавлютову и Валентине Кузьминой удалось организовать канала незаконной миграции. Мигрантов фиктивно «ставили» на миграционный учет и готовили для них поддельные документы, которые позволяли им продлить срок пребывания в России.