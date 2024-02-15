В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов

Согласно последним отчетам, за неделю существенно выросли цены на говядину и баранину. Теперь килограмм говядины обходится ростовчанам в 518,4 рубля, баранины — 619,4 рубля. Рост цен составил примерно семь рублей в каждом случае. Кроме того, выросли цены на свинину, дешевле стало только куриное мясо: цены снизились на рубль — до 197,6 рубля за килограмм.