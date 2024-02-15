В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В четверг, 15 февраля, аналитики Ростовстата представили данные о росте цен на некоторые виды мяса.
Согласно последним отчетам, за неделю существенно выросли цены на говядину и баранину. Теперь килограмм говядины обходится ростовчанам в 518,4 рубля, баранины — 619,4 рубля. Рост цен составил примерно семь рублей в каждом случае. Кроме того, выросли цены на свинину, дешевле стало только куриное мясо: цены снизились на рубль — до 197,6 рубля за килограмм.
Последние два дня Ростовская область простаивает в многокилометровых пробках, заторы возникают на М-4 «Дон».
Власти объяснили происходящее проведением ремонта дорог, который идет в районе города Шахты. Из-за этого автомобилисты вынуждены стоять на месте часами в надежде проехать участок дорожных работ.
В правительстве Ростовской области объявили, что на период ремонта будут наблюдаться заторы с 983-го по 1006-й и с 1014-го по 1020-й километры М-4 «Дон». Для проезда пассажирского транспорта ограничений не вводили.
Кроме того, сообщается, что в Ростовской области 14 февраля в работах задействовали 140 единиц спецтехники, чтобы отремонтировать дороги. Это позволило ликвидировать ямы на участке 5,7 тысячи квадратных метров.
Главной новостью дня стало затопление полей рядом с аэропортом Платов водами реки Тузлов, видео с места происшествий опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».
По словам экспертов, розлив реки Тузлов произошел из-за обильных снегопадов и дождей, которые заливали ближайшие хутора и поселения. Сейчас вода ушла в поля, заполнив территории рядом с аэропортом Платов, образовав пруды.
«Это поля после аэропорта Платов. Вот в этой посадке протекает река Тузлов. С нее, наверно, и розлив», — сообщают местные жители.
Пока неизвестно, как повлияют паводки на землю и инфраструктуру аэропорта Платов, информация уточняется.