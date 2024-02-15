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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов

В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов

15 февраля 2024, 15:15
Фото: flickr.com/cc by 2.0/erikcharlton
В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов
В Ростовской области землю вокруг аэропорта Платов затопило рекой, пока дончане простаивали в пробках и удивлялись стремительному росту цен на мясо.

Мясо по цене золота

В четверг, 15 февраля, аналитики Ростовстата представили данные о росте цен на некоторые виды мяса.

Согласно последним отчетам, за неделю существенно выросли цены на говядину и баранину. Теперь килограмм говядины обходится ростовчанам в 518,4 рубля, баранины — 619,4 рубля. Рост цен составил примерно семь рублей в каждом случае. Кроме того, выросли цены на свинину, дешевле стало только куриное мясо: цены снизились на рубль — до 197,6 рубля за килограмм.

Виноват ремонт дорог

Последние два дня Ростовская область простаивает в многокилометровых пробках, заторы возникают на М-4 «Дон».

Власти объяснили происходящее проведением ремонта дорог, который идет в районе города Шахты. Из-за этого автомобилисты вынуждены стоять на месте часами в надежде проехать участок дорожных работ.

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Последние два дня Ростовская область простаивает в многокилометровых пробках, заторы возникают на М-4 «Дон».Последние два дня Ростовская область простаивает в многокилометровых пробках, заторы возникают на М-4 «Дон».
Последние два дня Ростовская область простаивает в многокилометровых пробках, заторы возникают на М-4 «Дон».
Фото: donland.ru

В правительстве Ростовской области объявили, что на период ремонта будут наблюдаться заторы с 983-го по 1006-й и с 1014-го по 1020-й километры М-4 «Дон». Для проезда пассажирского транспорта ограничений не вводили.

Кроме того, сообщается, что в Ростовской области 14 февраля в работах задействовали 140 единиц спецтехники, чтобы отремонтировать дороги. Это позволило ликвидировать ямы на участке 5,7 тысячи квадратных метров.

Донское море

Главной новостью дня стало затопление полей рядом с аэропортом Платов водами реки Тузлов, видео с места происшествий опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».

По словам экспертов, розлив реки Тузлов произошел из-за обильных снегопадов и дождей, которые заливали ближайшие хутора и поселения. Сейчас вода ушла в поля, заполнив территории рядом с аэропортом Платов, образовав пруды.

«Это поля после аэропорта Платов. Вот в этой посадке протекает река Тузлов. С нее, наверно, и розлив», — сообщают местные жители.

Пока неизвестно, как повлияют паводки на землю и инфраструктуру аэропорта Платов, информация уточняется.

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