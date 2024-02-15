В Ростовской области увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

Получателями выплат являются гражданами России и собираются заключить контракт с МО РФ на территории Ростовской области с 15 февраля 2024 года, эти же лица смогут получать и остальные виды помощи, разработанные для участников СВО и их близких. Среди таких мер упоминают налоговую льготу по уплате транспортного налога, освобождение от необходимости уплаты земельного налога, помощь юристов и содействие в трудоустройстве, а также рад других мер помощи военным и их семьям.