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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Ростовской области увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

В Ростовской области увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

15 февраля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

Размер выплат участникам СВО в Ростовской области увеличат в 2,5 раза

В Ростовской области решили увеличить размер единовременной выплаты для участников СВО в 2,5 раза, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Сюжет
СВО

В четверг, 15 февраля, губернатор Василий Голубев объявил о планах расширить меры поддержки участникам спецоперации из Ростовской области. Размер единовременной выплаты увеличат в 2,5 раза — с 200 тысяч до полумиллиона рублей.

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Получателями выплат являются гражданами России и собираются заключить контракт с МО РФ на территории Ростовской области с 15 февраля 2024 года, эти же лица смогут получать и остальные виды помощи, разработанные для участников СВО и их близких. Среди таких мер упоминают налоговую льготу по уплате транспортного налога, освобождение от необходимости уплаты земельного налога, помощь юристов и содействие в трудоустройстве, а также рад других мер помощи военным и их семьям.

Ранее губернатор Голубев поручил представителям власти и обществу заботиться о бойцах СВО и их семьях.

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