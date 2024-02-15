Власти объяснили причину ужасных пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Напомним, что в последние два дня в районе Шахт появляются серьезные заторы на дорогах. Водителях приходится практически стоять на месте из-за транспортных проблем.
Теперь в правительстве объяснили, что идет ремонт, из-за чего наблюдаются заторы с 983 по 1006 и со 1014 по 1020 километры. Для пассажирского транспорта никаких ограничений не вводили.
Отмечается, что за прошлые сутки использовали 140 единиц техники, чтобы привести в порядок дорогу. Удалось устранить 5,7 тысячи квадратных метров ямочности.
Сейчас получается ремонтировать дороги быстрее, чем они разрушаются.
Ранее «Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области.