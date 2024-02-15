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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Власти объяснили причину страшных пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

Власти объяснили причину ужасных пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

15 февраля 2024, 11:47
Фото: ДПЧС по Ростовской области
Власти объяснили причину страшных пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

Власти объяснили причину километровых пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области пробки на участках трассы М-4 «Дон» возникают из-за дорожных работ, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в последние два дня в районе Шахт появляются серьезные заторы на дорогах. Водителях приходится практически стоять на месте из-за транспортных проблем.

Теперь в правительстве объяснили, что идет ремонт, из-за чего наблюдаются заторы с 983 по 1006 и со 1014 по 1020 километры. Для пассажирского транспорта никаких ограничений не вводили.

«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Отмечается, что за прошлые сутки использовали 140 единиц техники, чтобы привести в порядок дорогу. Удалось устранить 5,7 тысячи квадратных метров ямочности.

Сейчас получается ремонтировать дороги быстрее, чем они разрушаются.

Ранее «Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Дорожные работы#Ремонт дороги#Заторы
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