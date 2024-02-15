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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Власти Ростова выставили на торги участок земли в переулке Кривошлыковском

Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском

15 февраля 2024, 08:26
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова выставили на торги участок земли в переулке Кривошлыковском
В марте в Ростове с публичных торгов уйдет участок земли в переулке Кривошлыковском, уведомила администрация города.

Речь идет о земле по адресу Кривошлыковский, 1б. Площадь участка составляет 372 квадратных метра. Вид разрешенного пользования землей, как указывают власти, «салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей, центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т. п., фотосалоны».

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Сейчас на участке располагается трехэтажное здание, признанное судом незаконной постройкой. Сносить ее придется новому собственнику участка за свой счет.

Правда, как утверждают чиновники, эти траты они включили в начальную стоимость участка. Сейчас она составляет 7,7 миллиона рублей.

Совсем рядом с этим участком находится пустырь, оставшийся после разрушения дома по адресу Кривошлыковский, 4. История с борьбой жильцов за сохранение дома длилась несколько лет. Однако в конечном итоге в конце прошлого года здание сравняли с землей. Появится ли что-то на его месте и что именно, до конца до сих пор неизвестно.

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