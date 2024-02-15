Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском

Совсем рядом с этим участком находится пустырь, оставшийся после разрушения дома по адресу Кривошлыковский, 4. История с борьбой жильцов за сохранение дома длилась несколько лет. Однако в конечном итоге в конце прошлого года здание сравняли с землей. Появится ли что-то на его месте и что именно, до конца до сих пор неизвестно.