Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Речь идет о земле по адресу Кривошлыковский, 1б. Площадь участка составляет 372 квадратных метра. Вид разрешенного пользования землей, как указывают власти, «салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей, центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т. п., фотосалоны».
Сейчас на участке располагается трехэтажное здание, признанное судом незаконной постройкой. Сносить ее придется новому собственнику участка за свой счет.
Правда, как утверждают чиновники, эти траты они включили в начальную стоимость участка. Сейчас она составляет 7,7 миллиона рублей.
Совсем рядом с этим участком находится пустырь, оставшийся после разрушения дома по адресу Кривошлыковский, 4. История с борьбой жильцов за сохранение дома длилась несколько лет. Однако в конечном итоге в конце прошлого года здание сравняли с землей. Появится ли что-то на его месте и что именно, до конца до сих пор неизвестно.