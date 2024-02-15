Вышедшая из берегов река затопила окрестности аэропорта Платов под Ростовом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Река Тузлов разлилась после снегопадов и дождей. Она затопила поля рядом с близлежащими хуторами и поселениями. Дошла вода и до окрестностей аэропорта Платов. Поля рядом с ними сейчас скорее напоминают пруды.
«Это поля после аэропорта Платов. Вот в этой посадке протекает река Тузлов. С нее, наверно, и розлив», — рассказывает с места событий местный житель.
Опасен ли такой разлив для инфраструктуры аэропорта, пока неизвестно.
Напомним, режим ЧС ввели из-за затопленных домов и школы в Ростовской области. Экстренная ситуация также связана с разливом реки Тузлов, а также с подъемом грунтовых вод. В Грушевском сельпо пришлось развернуть ПВР для помощи людям, пострадавшим от подтопления.