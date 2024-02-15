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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Вышедшая из берегов река затапливает окрестности ростовского аэропорта Платов

Вышедшая из берегов река затопила окрестности аэропорта Платов под Ростовом

15 февраля 2024, 10:52
Фото: t.me/cheRostov
Вышедшая из берегов река затапливает окрестности ростовского аэропорта Платов
В Ростовской области из берегов вышла река Тузлов, она топит поля рядом с аэропортом Платов, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».

Река Тузлов разлилась после снегопадов и дождей. Она затопила поля рядом с близлежащими хуторами и поселениями. Дошла вода и до окрестностей аэропорта Платов. Поля рядом с ними сейчас скорее напоминают пруды.

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Дошла вода и до окрестностей аэропорта Платов. Поля рядом с ними сейчас скорее напоминают пруды.
Видео: t.me/cheRostov

«Это поля после аэропорта Платов. Вот в этой посадке протекает река Тузлов. С нее, наверно, и розлив», — рассказывает с места событий местный житель.

Опасен ли такой разлив для инфраструктуры аэропорта, пока неизвестно.

Напомним, режим ЧС ввели из-за затопленных домов и школы в Ростовской области. Экстренная ситуация также связана с разливом реки Тузлов, а также с подъемом грунтовых вод. В Грушевском сельпо пришлось развернуть ПВР для помощи людям, пострадавшим от подтопления.

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