В Ростове резко выросли цены на квартиры с «бабушкиным» ремонтом

Что касается «вторички», то тут, наоборот, элитные квартиры остались в прежнем ценовом диапазоне. Зато подорожали квартиры низкого качества — на 2,3%. Типовое жилье на вторичном рынке стало дороже на 1,6%, а с улучшенной планировкой — на 2,4%.