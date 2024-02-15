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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Жилье в новостройках Ростова подорожало на 3,2% за три месяца

В Ростове резко выросли цены на квартиры с «бабушкиным» ремонтом

15 февраля 2024, 12:56
Фото: donland.ru
Жилье в новостройках Ростова подорожало на 3,2% за три месяца

Жилье в новостройках Ростова подорожало на 3,2% за три месяца

В четвертом квартале 2023 года подорожали все типы квартир, рассказали в Ростовстате.

Так, новостройки поднялись в цене под конец года на 3,2%. Квартиры на вторичном рынке в четвёртом квартале 2023 года стали дороже на 1,9%.

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Эксперты отмечают, что в новостройках значительней всего поднялись цены на люксовое жилье — в среднем на 3,6%. Типовые квартиры стали дороже на 2%, а улучшенного качества на 3,4%.

Что касается «вторички», то тут, наоборот, элитные квартиры остались в прежнем ценовом диапазоне. Зато подорожали квартиры низкого качества — на 2,3%. Типовое жилье на вторичном рынке стало дороже на 1,6%, а с улучшенной планировкой — на 2,4%.

Ранее риэлтор рассказала, какое жилье лучше купить в Ростове-на-Дону.

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