В Ростове резко выросли цены на квартиры с «бабушкиным» ремонтом

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Так, новостройки поднялись в цене под конец года на 3,2%. Квартиры на вторичном рынке в четвёртом квартале 2023 года стали дороже на 1,9%.
Эксперты отмечают, что в новостройках значительней всего поднялись цены на люксовое жилье — в среднем на 3,6%. Типовые квартиры стали дороже на 2%, а улучшенного качества на 3,4%.
Что касается «вторички», то тут, наоборот, элитные квартиры остались в прежнем ценовом диапазоне. Зато подорожали квартиры низкого качества — на 2,3%. Типовое жилье на вторичном рынке стало дороже на 1,6%, а с улучшенной планировкой — на 2,4%.
Ранее риэлтор рассказала, какое жилье лучше купить в Ростове-на-Дону.