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Published Сегодня, 14:11

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Жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла

Жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла

15 февраля 2024, 14:11
Фото: t.me/dpchsro
Жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла

Жители Новошахтинска пятый день сидят без электричества и отопления

В редакцию RostovGazeta обратились жители Новошахтинска. Люди возмущены тем, что у них пятые сутки отсутствует свет, из-за чего в домах холодно — не работают отопительные котлы.

По словам жителей Новошахтинска, в некоторых домах в городе уже пятый день отсутствует электричество. В частности, проживающая по улице Молодогвардейцев Юлия отмечает, что температура в комнатах едва достигает +14.

«Дома ужасно холодно. Отопительный котел не работает без электричества. Приходится включать газ на печке, но это помогает слабо», — рассказывает собеседница.

Юлия разъясняет, что свет на улице Молодогвардейцев отсутствует частично. Электричество есть в домах по нечетной стороне, а по четной — не у всех.

«С этим вопросом я звонила, куда только можно, узнавала, когда дадут свет. Но ответ один — ожидайте. Пятые сутки уже ожидаем, и никакого толку, — возмущается местная жительница. — Люди, у которых есть генератор, говорят, что за эти дни потратили более 20 тысяч рублей только на то, чтобы включить свет и хотя бы немного согреться».

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Юлия разъясняет, что свет на улице Молодогвардейцев отсутствует частично. Электричество есть в домах по нечетной стороне, а по четной — не у всех.Юлия разъясняет, что свет на улице Молодогвардейцев отсутствует частично. Электричество есть в домах по нечетной стороне, а по четной — не у всех.
Юлия разъясняет, что свет на улице Молодогвардейцев отсутствует частично. Электричество есть в домах по нечетной стороне, а по четной — не у всех.
Фото: t.me/rossetiyug

Никуда не делась и проблема с подтоплением домов на улице Бестужева.

«К нам приехали из МЧС, посмотрели и сказали, что кухня, где стоит вода на полу, не жилая. Но позвольте, у нас там лежат вещи, стоит холодильник. Нам посоветовали самим нанимать людей для откачки воды. Пришлось покупать насос, благо, дали свет. Теперь насос постоянно работает на откачку. Но стоит его выключить, и вода в кухне появляется снова», — отмечает жительница дома № 3 на Бестужева.

По ее словам, работа насоса расходует очень много электроэнергии.

«Даже думать боюсь, какие счета придут на оплату электричества из-за постоянной работы насоса», — сокрушается собеседница.

Напомним, что причиной возникновения проблем с отсутствием света в Новошахтинске стали погодные условия. Обледенение проводов привело к порывам на линиях электропередач.

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