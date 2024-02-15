Жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла

«С этим вопросом я звонила, куда только можно, узнавала, когда дадут свет. Но ответ один — ожидайте. Пятые сутки уже ожидаем, и никакого толку, — возмущается местная жительница. — Люди, у которых есть генератор, говорят, что за эти дни потратили более 20 тысяч рублей только на то, чтобы включить свет и хотя бы немного согреться».