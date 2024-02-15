Жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По словам жителей Новошахтинска, в некоторых домах в городе уже пятый день отсутствует электричество. В частности, проживающая по улице Молодогвардейцев Юлия отмечает, что температура в комнатах едва достигает +14.
«Дома ужасно холодно. Отопительный котел не работает без электричества. Приходится включать газ на печке, но это помогает слабо», — рассказывает собеседница.
Юлия разъясняет, что свет на улице Молодогвардейцев отсутствует частично. Электричество есть в домах по нечетной стороне, а по четной — не у всех.
«С этим вопросом я звонила, куда только можно, узнавала, когда дадут свет. Но ответ один — ожидайте. Пятые сутки уже ожидаем, и никакого толку, — возмущается местная жительница. — Люди, у которых есть генератор, говорят, что за эти дни потратили более 20 тысяч рублей только на то, чтобы включить свет и хотя бы немного согреться».
Никуда не делась и проблема с подтоплением домов на улице Бестужева.
«К нам приехали из МЧС, посмотрели и сказали, что кухня, где стоит вода на полу, не жилая. Но позвольте, у нас там лежат вещи, стоит холодильник. Нам посоветовали самим нанимать людей для откачки воды. Пришлось покупать насос, благо, дали свет. Теперь насос постоянно работает на откачку. Но стоит его выключить, и вода в кухне появляется снова», — отмечает жительница дома № 3 на Бестужева.
По ее словам, работа насоса расходует очень много электроэнергии.
«Даже думать боюсь, какие счета придут на оплату электричества из-за постоянной работы насоса», — сокрушается собеседница.
Напомним, что причиной возникновения проблем с отсутствием света в Новошахтинске стали погодные условия. Обледенение проводов привело к порывам на линиях электропередач.