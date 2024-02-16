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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции «Где маржа-2024»

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции «Где маржа-2024»

16 февраля 2024, 09:18
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8K8gJ7
15 февраля АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в XV международной конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа-2024». Организатором мероприятия стал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

С докладами на конференции выступили представители Национального союза агростраховщиков, страховых компаний и агропромышленного бизнеса.

Выступая с докладом, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Сергей Простатин отметил, что регулирующие органы, страховое сообщество и аграрии заинтересованы в оптимизации и упрощении основных процедур страхования. С целью улучшения качества взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями, повышения скорости андеррайтинга и урегулирования убытков АО СК «РСХБ-Страхование» в прошлом году запустило программу автоматического скоринга, которая позволяет свести к минимуму временной интервал между подачей документов и получением предложения об условиях страхования. На текущий момент после внедрения системы скоринга на рассмотрение типового договора тратится не более пары секунд, а ранее это занимало не менее 10-30 минут.

Спикер также подчеркнул, что внедрение новых продуктов и возможность встраивания их в соответствующую систему страхования с господдержкой, расширяет возможности для развития вида в целом. Сейчас в разработке НСА находится новый продукт — индексное страхование, развитие которого может решить проблему отсутствия необходимого количества метеостанций, что вызывает сложность в доказательстве произошедшего события и существенно тормозит развитие агрострахования.

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