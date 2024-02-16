АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции «Где маржа-2024»

Выступая с докладом, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Сергей Простатин отметил, что регулирующие органы, страховое сообщество и аграрии заинтересованы в оптимизации и упрощении основных процедур страхования. С целью улучшения качества взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями, повышения скорости андеррайтинга и урегулирования убытков АО СК «РСХБ-Страхование» в прошлом году запустило программу автоматического скоринга, которая позволяет свести к минимуму временной интервал между подачей документов и получением предложения об условиях страхования. На текущий момент после внедрения системы скоринга на рассмотрение типового договора тратится не более пары секунд, а ранее это занимало не менее 10-30 минут.