Белоусов: В 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП составил 8 трлн руб

Как уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году порядка 75% договоров крупнейших заказчиков было подписано с МСП-поставщиками. По его словам, сейчас складывается тренд на активизацию закупок производственной продукции у бизнеса из этого сегмента. Госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от западных поставщиков оборудования и деталей. Так, в общем объеме закупок у малого и среднего бизнеса около 4,3 триллиона рублей заняла продукция производственного назначения.