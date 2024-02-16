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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Белоусов: В 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП составил 8 трлн руб

Белоусов: В 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП составил 8 трлн руб

16 февраля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Объем закупок крупнейших заказчиков у компаний малого и среднего бизнеса в 2023 году достиг почти восьми триллионов рублей. Это максимальный показатель с момента введения обязательной квоты на закупки у МСП (ее соблюдение контролируют Корпорация МСП и регионы).

Прирост этого показателя к 2022 году составил 13,5%, пишут «Ведомости».

Как заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, обеспечение доступа малых и средних предприятий к системе закупок — это важная составляющая господдержки. Объем поставок со стороны МСП крупным заказчикам по закону № 223-ФЗ последовательно увеличивается. В прошлом году небольшие предприятия поставили товаров и услуг на рекордные восемь триллионов рублей.

Андрей Белоусов также отметил, что вместе с этим растет число компаний, которые используют закупки в качестве одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч.

Как уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году порядка 75% договоров крупнейших заказчиков было подписано с МСП-поставщиками. По его словам, сейчас складывается тренд на активизацию закупок производственной продукции у бизнеса из этого сегмента. Госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от западных поставщиков оборудования и деталей. Так, в общем объеме закупок у малого и среднего бизнеса около 4,3 триллиона рублей заняла продукция производственного назначения.

В числе крупнейших заказчиков у МСП — РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети». Они занимают наибольшую долю по объему закупок.

Самые большие объемы закупок пришлись на обрабатывающие производства (2,45 трлн рублей), сооружения и строительные работы (1,9 трлн), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 млрд рублей).

Среди регионов — лидеров по объему закупок у МСП-поставщиков отмечены Москва (2,1 трлн рублей), Санкт-Петербург (682 млрд), Подмосковье (362 млрд), а также Свердловская область и Республика Татарстан (256 млрд и 192 млрд рублей соответственно).

#Общество
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