Белоусов: В 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП составил 8 трлн руб

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Прирост этого показателя к 2022 году составил 13,5%, пишут «Ведомости».
Как заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, обеспечение доступа малых и средних предприятий к системе закупок — это важная составляющая господдержки. Объем поставок со стороны МСП крупным заказчикам по закону № 223-ФЗ последовательно увеличивается. В прошлом году небольшие предприятия поставили товаров и услуг на рекордные восемь триллионов рублей.
Андрей Белоусов также отметил, что вместе с этим растет число компаний, которые используют закупки в качестве одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч.
Как уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году порядка 75% договоров крупнейших заказчиков было подписано с МСП-поставщиками. По его словам, сейчас складывается тренд на активизацию закупок производственной продукции у бизнеса из этого сегмента. Госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от западных поставщиков оборудования и деталей. Так, в общем объеме закупок у малого и среднего бизнеса около 4,3 триллиона рублей заняла продукция производственного назначения.
В числе крупнейших заказчиков у МСП — РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети». Они занимают наибольшую долю по объему закупок.
Самые большие объемы закупок пришлись на обрабатывающие производства (2,45 трлн рублей), сооружения и строительные работы (1,9 трлн), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 млрд рублей).
Среди регионов — лидеров по объему закупок у МСП-поставщиков отмечены Москва (2,1 трлн рублей), Санкт-Петербург (682 млрд), Подмосковье (362 млрд), а также Свердловская область и Республика Татарстан (256 млрд и 192 млрд рублей соответственно).