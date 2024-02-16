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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Ветровой сгон воды ожидается в устье реки Дон

Близится ветровой сгон: уже три реки вышли из берегов в Ростовской области

16 февраля 2024, 16:25
Фото: 1MI
Ветровой сгон воды ожидается в устье реки Дон

Уже три реки вышли из берегов в Ростовской области

Ветровой сгон воды ожидается в устье реки Дон, говорится в метеорологическом бюллетене Ростовского гидрометцентра.

Из берегов вышли реки Тузлов, Егорлык и Миус. Гидрометцентр сообщает, что вода в них местами находится в пойме.

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Между тем в реке Дон уровень воды может понизиться, причем до критических низких отметок. Синоптики говорят, что ждать этого стоит в субботу, 17 февраля. В этот день прогнозируется ветровой сгон воды. Неблагоприятные отметки уровня воды будут наблюдаться на участке реки от Аксая до Азова.

Также синоптики предупреждали, что морозы сохранятся на выходных в Ростове-на-Дону. Температура воздуха в городе упадет до -1 — -5 градусов. Погодную обстановку усугубит и сильный ветер.

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