Близится ветровой сгон: уже три реки вышли из берегов в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Из берегов вышли реки Тузлов, Егорлык и Миус. Гидрометцентр сообщает, что вода в них местами находится в пойме.
Между тем в реке Дон уровень воды может понизиться, причем до критических низких отметок. Синоптики говорят, что ждать этого стоит в субботу, 17 февраля. В этот день прогнозируется ветровой сгон воды. Неблагоприятные отметки уровня воды будут наблюдаться на участке реки от Аксая до Азова.
Также синоптики предупреждали, что морозы сохранятся на выходных в Ростове-на-Дону. Температура воздуха в городе упадет до -1 — -5 градусов. Погодную обстановку усугубит и сильный ветер.