Близится ветровой сгон: уже три реки вышли из берегов в Ростовской области

Между тем в реке Дон уровень воды может понизиться, причем до критических низких отметок. Синоптики говорят, что ждать этого стоит в субботу, 17 февраля. В этот день прогнозируется ветровой сгон воды. Неблагоприятные отметки уровня воды будут наблюдаться на участке реки от Аксая до Азова.