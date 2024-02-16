Чего могут лишиться в России звёзды-перебежчики?

Появилась информация о том, что Галкина и Пугачёву могут осудить по статьям, грозящим заключением на 15 лет. Помимо этого может быть конфискован особняк Галкина в д. Грязь (Подмосковье). Несмотря на слухи о том, что чета уже переписала имущество на других лиц, как минимум земельный участок до сих пор принадлежит беглому комику.