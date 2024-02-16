Чего могут лишиться в России звёзды-перебежчики?

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Как сообщает newia.ru, в УК РФ и раньше была предусмотрена ответственность за подобные преступления, вот только реальных механизмов воздействия на тех, кто сбежал от ответственности за границу, не находилось. Осудить можно было заочно, но на этом обычно всё и стопорилось.
В Госдуме предложили бить по кошелькам таких релокантов и внесли на рассмотрение проект закона, предусматривающий лишение выплат за звания и лишение имущества.
Эксперты отмечают, что законопроект вносит ряд важных поправок в статьи УК РФ. Они позволят изымать активы у тех, кто заочно осуждён в нашей стране по ряду статей Уголовного кодекса, касающихся безопасности государства. Высока вероятность, что закон вступит в силу уже в текущем году.
Одним из пострадавших может быть некогда популярный в России юморист Максим Галкин*, в своё время женившийся на Алле Пугачёвой. Галкин неоднократно негативно высказывался о России в своих выступлениях.
В минувшем году в отношении пары уже проводилась доследственная проверка, но нарушений она не выявила. При этом, когда дело было вновь передано в СК РФ после возмущения общественности, в него добавились материалы о финансировании украинской армии и о других преступлениях.
Появилась информация о том, что Галкина и Пугачёву могут осудить по статьям, грозящим заключением на 15 лет. Помимо этого может быть конфискован особняк Галкина в д. Грязь (Подмосковье). Несмотря на слухи о том, что чета уже переписала имущество на других лиц, как минимум земельный участок до сих пор принадлежит беглому комику.
* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.