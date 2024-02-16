«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв

Telegram-канал «Это Ростов» уже спустя несколько минут опубликовал видео с камеры видеонаблюдения одного из подъездов жилого дома на Каширской, 8/2. Несколько секунд двор объят тишиной, однако позже раздается звук, похожий на взрыв, от которого начинают «выть» сигнализации ближайших автомобилей и лаять собаки.