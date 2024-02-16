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«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв

«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв

16 февраля 2024, 10:41
Фото: 1MI
«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв

В Сети появилось видео звука, похожего на взрыв, который напугал ростовчан

В Ростове-на-Дону на видео запечатлели звук взрыва, поднявшего на уши полгорода, кадры опубликовал местный Telegram-канал.

В пятницу, 16 февраля, около 13.10 мск в небе над Ростовом-на-Дону раздался громкий грохот, похожий на взрыв. Звук был такой силы, что сотряс дома в нескольких районах Ростова и заставил сработать сигнализацию автомобилей.

Telegram-канал «Это Ростов» уже спустя несколько минут опубликовал видео с камеры видеонаблюдения одного из подъездов жилого дома на Каширской, 8/2. Несколько секунд двор объят тишиной, однако позже раздается звук, похожий на взрыв, от которого начинают «выть» сигнализации ближайших автомобилей и лаять собаки.

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Telegram-канал «Это Ростов» уже спустя несколько минут опубликовал видео с камеры видеонаблюдения одного из подъездов жилого дома на Каширской, 8/2.
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

«Что боитесь, это просто самолёт реактивный прилетел», «Я в Аксае, окна задрожали», «Был один[прим. редакции — хлопок], но знатный, все районы его прочувствовали», «На Западном очень четко слышно было. У меня дом пошатнулся», — заявили в комментариях под видео дончане.

Ранее ростовчане приняли за землетрясение грохот, сотрясший город.

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