«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В пятницу, 16 февраля, около 13.10 мск в небе над Ростовом-на-Дону раздался громкий грохот, похожий на взрыв. Звук был такой силы, что сотряс дома в нескольких районах Ростова и заставил сработать сигнализацию автомобилей.
Telegram-канал «Это Ростов» уже спустя несколько минут опубликовал видео с камеры видеонаблюдения одного из подъездов жилого дома на Каширской, 8/2. Несколько секунд двор объят тишиной, однако позже раздается звук, похожий на взрыв, от которого начинают «выть» сигнализации ближайших автомобилей и лаять собаки.
«Что боитесь, это просто самолёт реактивный прилетел», «Я в Аксае, окна задрожали», «Был один[прим. редакции — хлопок], но знатный, все районы его прочувствовали», «На Западном очень четко слышно было. У меня дом пошатнулся», — заявили в комментариях под видео дончане.
Ранее ростовчане приняли за землетрясение грохот, сотрясший город.