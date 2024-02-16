Дженнифер Лопес призналась, что ревнует Бена Аффлека

Лопес также предупредила всех, кто попытается вмешаться между нею и ее возлюбленным. В более серьезной тональности Лопес добавила, что она не борец, а любящая женщина, и тем, кто проявляет интерес к Аффлеку, она изящно намекнет, что лучше не связываться с ней. Об этом пишет RuNews24.Ru.