Дженнифер Лопес призналась, что ревнует Бена Аффлека

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Лопес также предупредила всех, кто попытается вмешаться между нею и ее возлюбленным. В более серьезной тональности Лопес добавила, что она не борец, а любящая женщина, и тем, кто проявляет интерес к Аффлеку, она изящно намекнет, что лучше не связываться с ней. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались до 2003 года. В то время они уже планировали свадьбу, но она так и не состоялась. Пара вновь воссоединилась в июле 2021 года, и всего через год они официально поженились.