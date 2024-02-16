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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Дженнифер Лопес призналась, что ревнует Бена Аффлека

16 февраля 2024, 11:37
Певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что испытывает ревность по отношению к Бену Аффлеку. Такие чувства она испытывала даже во время съемок шоу Today With Hoda and Jenna.

Лопес также предупредила всех, кто попытается вмешаться между нею и ее возлюбленным. В более серьезной тональности Лопес добавила, что она не борец, а любящая женщина, и тем, кто проявляет интерес к Аффлеку, она изящно намекнет, что лучше не связываться с ней. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались до 2003 года. В то время они уже планировали свадьбу, но она так и не состоялась. Пара вновь воссоединилась в июле 2021 года, и всего через год они официально поженились.

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