Эксперт Баджурак объяснил ростовчанам, почему не стоит брать ипотеку

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Он рассказал, что Центральный банк прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне двухзначных значений и сохранение жесткой денежно-кредитной политики по меньшей мере до конца 2024 года.
«В связи с этим мы не считаем, что время высоких ставок является благоприятным для получения ипотеки, по крайней мере, как инструмента быстрого возврата инвестированных средств. С начала года многие потенциальные ипотечные заемщики столкнулись с определенными трудностями, так как они планировали воспользоваться льготным кредитом», — рассказал собеседник.
Он добавил, что в стране ужесточили правила предоставления льготной ипотеки, повысив требования к первоначальному взносу для госпрограмм. В результате гражданам, которые хотели оформить ипотеку, придется больше копить.
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