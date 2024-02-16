Эксперт Баджурак объяснил ростовчанам, почему не стоит брать ипотеку

«В связи с этим мы не считаем, что время высоких ставок является благоприятным для получения ипотеки, по крайней мере, как инструмента быстрого возврата инвестированных средств. С начала года многие потенциальные ипотечные заемщики столкнулись с определенными трудностями, так как они планировали воспользоваться льготным кредитом», — рассказал собеседник.