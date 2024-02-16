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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Эксперт Баджурак объяснил ростовчанам, почему не стоит брать ипотеку

Эксперт Баджурак объяснил ростовчанам, почему не стоит брать ипотеку

16 февраля 2024, 14:03
Фото: bristekjegor/freepik
Эксперт Баджурак объяснил ростовчанам, почему не стоит брать ипотеку
В России, в том числе Ростовской области, сейчас не самое удачное время брать ипотечный кредит, сообщил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак изданию Newia.ru.

Он рассказал, что Центральный банк прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне двухзначных значений и сохранение жесткой денежно-кредитной политики по меньшей мере до конца 2024 года.

«В связи с этим мы не считаем, что время высоких ставок является благоприятным для получения ипотеки, по крайней мере, как инструмента быстрого возврата инвестированных средств. С начала года многие потенциальные ипотечные заемщики столкнулись с определенными трудностями, так как они планировали воспользоваться льготным кредитом», — рассказал собеседник.

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Он добавил, что в стране ужесточили правила предоставления льготной ипотеки, повысив требования к первоначальному взносу для госпрограмм. В результате гражданам, которые хотели оформить ипотеку, придется больше копить.

Расширенный материал Newia о том, что происходит с рынком ипотеки, читайте по ссылке.

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