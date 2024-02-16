Глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
Он рассказал, что ПВО успешно отработала по воздушным целям. По его словам, они находились за пределами региона.
Глава области выразил благодарность военным за проделанную работу.
«Мы гордимся вами ребята, что вы нас так оберегаете», — написали пользователи в комментариях.
«Спасибо ребятам за нашу безопасность», — сообщают ростовчане.
«Спасибо ребятам и ПВО за спокойный сон наших детей», — заявляются жители региона.
Добавим, что в этот же день жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва. Но тогда власти заявляли, что ПВО не срабатывало.