rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:51

Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Губернатор Голубев рассказал подробности о сработавшей системе ПВО на Дону

Глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля

16 февраля 2024, 20:51
Фото: 1MI

Губернатор Голубев рассказал подробности о сработавшей системе ПВО на Дону

В Ростовской области вечером в пятницу, 16 февраля, сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что ПВО успешно отработала по воздушным целям. По его словам, они находились за пределами региона.

Глава области выразил благодарность военным за проделанную работу.

ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля
Узнать подробнее

«Мы гордимся вами ребята, что вы нас так оберегаете», — написали пользователи в комментариях.

«Спасибо ребятам за нашу безопасность», — сообщают ростовчане.

«Спасибо ребятам и ПВО за спокойный сон наших детей», — заявляются жители региона.

Добавим, что в этот же день жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва. Но тогда власти заявляли, что ПВО не срабатывало.

Читайте также:
ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраляВласти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской областиВласти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области могут попасть под «купол безопасности» и остаться без ТВ
Сегодня, 15:16
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
Сегодня, 08:37
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11