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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Голубев объяснил грохот в небе над Ростовской областью 16 февраля

Губернатор сделал заявление после грохота над Ростовской областью 16 февраля

16 февраля 2024, 15:34
Фото: 1MI
Голубев объяснил грохот в небе над Ростовской областью 16 февраля
Ситуация в Ростовской области находится под контролем, заверил губернатор Василий Голубев.

Сегодня днем жуткий грохот в небе напугал жителей Ростовской области. Звуки, похожие на взрыв, были слышны во всей районах Ростова, ближайших к нему городах, а также в Шахтах.

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В правительстве региона заявили, что система ПВО в области сегодня не работала. Однако других объяснений и подробностей не дали.

Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что видит сообщения напуганных местных жителей, однако ситуация в регионе, по его словам, под контролем.

«По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации», — лаконично заключил он.

Напомним, в Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности».

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