Губернатор сделал заявление после грохота над Ростовской областью 16 февраля

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Сегодня днем жуткий грохот в небе напугал жителей Ростовской области. Звуки, похожие на взрыв, были слышны во всей районах Ростова, ближайших к нему городах, а также в Шахтах.
В правительстве региона заявили, что система ПВО в области сегодня не работала. Однако других объяснений и подробностей не дали.
Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что видит сообщения напуганных местных жителей, однако ситуация в регионе, по его словам, под контролем.
«По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации», — лаконично заключил он.
Напомним, в Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности».