Кражи, разбои, убийства: стал известен самый криминальный район Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
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Updated Сегодня, 16:57
По данным статистики, одним из самых рискованных для частной собственности районов является Ворошиловский район. В 2023 году здесь было зарегистрировано 1124 случаев краж, пять разбоев и два убийства. Стоит отметить, что этот район является одним из крупнейших и наиболее населенных в Ростове.
На втором месте располагается еще один спальный район — Советский. За аналогичный период времени было зафиксировано 906 краж, один разбой и два убийства.
Третье место занимает Первомайский, который включает в себя такие районы как Сельмаш, Темерник и Чкаловский. Здесь зарегистрировали 872 кражи, три разбоя и одно убийство.
Говоря о безопасности жизни, то, по информации 1Rnd, наиболее опасным районом стал Октябрьский, включающий Военвед. За прошедший год здесь было зарегистрировано целых четыре убийства — больше, чем в любом другом.
На втором месте по уровню опасности для жизни находятся Кировский и Пролетарский районы. В историческом центре было совершено три убийства, такое же количество зарегистрировано в Пролетарском районе, который включает в себя Нахичевань.
Самыми безопасными оказались Железнодорожный и Ленинский районы. За прошедший год здесь не было зарегистрировано убийств, а количество краж не превысило 600.
В Ростове-на-Дону, согласно административному делению, есть только восемь районов, каждый из которых имеет свои исторические места со злачными местами, у них есть свои уникальные названия. Например, поселок Чкаловский, о нем можно узнать в песнях ростовского шансонье Марка Котляра как наиболее опасное место в донской столице, находится в Первомайском районе. Там же расположены районы с названиями «Мирный» и «Камчатка».
Первые здания в Чкаловском районе появились в середине 1930-х годов. Это были трёхэтажные сооружения, в основном предназначенные для рабочих.
В 1960-е годы район стал развиваться и расширяться. В конце 1970-х он даже приобрёл сомнительную известность в городе, иногда его называли «Чикаго».
Несмотря на то, что сейчас 21 век на дворе, в Чкаловском районе до сих пор можно найти приключения на каждом шагу. Часто можно увидеть мнения в Интернете, что здесь может быть опасно. Но это только частные мнения, так как официально это никак не подтверждается.
В течение длительного времени плохую репутацию имело Нижнее Правобережье в Ростове-на-Дону. Это исторический центр города, который административно относится к нескольким районам одновременно: Ленинскому, Железнодорожному и Пролетарскому.
Считалось, что здесь уровень преступности просто зашкаливает. Эта проблема проявлялась в различных формах — от ограблений и наркотрафика до разбоев и столкновений между преступными группировками.
Здесь практически отсутствуют новые дома, за исключением застройки на Береговой улице. А в Богатяновке частный сектор составляет практически 80 процентов всего жилищного фонда.
В прошлом году правоохранители раскрыли примерно 30 тысяч преступлений. Удалось снизить уровень преступности в общественных местах и улицах, а также уменьшить количество правонарушений, в которых участвовали несовершеннолетние.
В условиях общего снижения основных показателей, число преступлений, связанные с использованием IT-технологий, выросли на более чем 23% и составляют треть от общего числа зарегистрированных.
По информации РИА «Новости», по итогам 2023 года область оказалась на 42 месте в стране в рейтинге преступности. Здесь зарегистрировали по 130 преступлений на каждые на 10 тысяч населения. Лучше всего ситуация обстоит в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
На последнем месте находится Коми с показателем 230 преступлений на каждые 10 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.