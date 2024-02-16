Кражи, разбои, убийства: стал известен самый криминальный район Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону, согласно административному делению, есть только восемь районов, каждый из которых имеет свои исторические места со злачными местами, у них есть свои уникальные названия. Например, поселок Чкаловский, о нем можно узнать в песнях ростовского шансонье Марка Котляра как наиболее опасное место в донской столице, находится в Первомайском районе. Там же расположены районы с названиями «Мирный» и «Камчатка».