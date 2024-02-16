Логистический центр Wildberries запустят в Ростовской области в 2025 году

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Логистический центр Wildberries создаст в регионе больше семи тысяч рабочих мест. Площадь объекта составит почти 170 тысяч квадратных метров.
В правительстве Ростовской области Wildberries назвали главным инвестором «с точки зрения логистики» в регионе. Там отметили важность открытия логистического центра, после запуска там появится нескольких тысяч рабочих мест.
Разговоры о запуске центра ходили в регионе с 2022 года. В его строительство вложили больше 13 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries.