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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Логистический центр Wildberries запустят в Ростовской области уже в 2025 году

Логистический центр Wildberries запустят в Ростовской области в 2025 году

16 февраля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Логистический центр Wildberries запустят в Ростовской области уже в 2025 году
Строительство крупного центра онлайн-ритейлера уже началось, заявили на заседании совета по инвестициям при губернаторе.

Логистический центр Wildberries создаст в регионе больше семи тысяч рабочих мест. Площадь объекта составит почти 170 тысяч квадратных метров.

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В правительстве Ростовской области Wildberries назвали главным инвестором «с точки зрения логистики» в регионе. Там отметили важность открытия логистического центра, после запуска там появится нескольких тысяч рабочих мест.

Разговоры о запуске центра ходили в регионе с 2022 года. В его строительство вложили больше 13 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries.

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