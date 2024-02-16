Люди на лодках плавают по затопленной слободе в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Они рассказали, что затоплены десятки домов и огородов. Говорится, что причиной являются грунтовые воды, которые не уходят.
«Цимлянское водохранилище полное, воду в реки сбрасывают, делайте выводы», — написала местная жительница в комментариях.
«Маныч полный, но с берегов не вышел, грунтовые воды делают свое дело», — заявили пользователи.
«В этом году топит даже те населённые пункты, где рек и озер и близко нет. У нас полный погреб воды, на улицах везде вода и она не уходит, поля все в воде», — заявили подписчики.
Добавим, что на подтопления в последнее время жалуются жители нескольких населенных пунктов в регионе.
Ранее вышедшая из берегов река затопила окрестности аэропорта Платов под Ростовом.