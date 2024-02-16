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Published Сегодня, 05:16

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Updated Сегодня, 05:18

Жители Ростовской области на лодках плавают по затопленной слободе

Люди на лодках плавают по затопленной слободе в Ростовской области

16 февраля 2024, 05:16
Фото: 1MI

Жители Ростовской области на лодках плавают по затопленной слободе

В Ростовской области затопило слободу Родионово-Несветайская, из-за чего жителям приходится передвигаться на лодках, сообщили они в сосетях.

Они рассказали, что затоплены десятки домов и огородов. Говорится, что причиной являются грунтовые воды, которые не уходят.

«Цимлянское водохранилище полное, воду в реки сбрасывают, делайте выводы», — написала местная жительница в комментариях.

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«Маныч полный, но с берегов не вышел, грунтовые воды делают свое дело», — заявили пользователи.

«В этом году топит даже те населённые пункты, где рек и озер и близко нет. У нас полный погреб воды, на улицах везде вода и она не уходит, поля все в воде», — заявили подписчики.

Добавим, что на подтопления в последнее время жалуются жители нескольких населенных пунктов в регионе.

Ранее вышедшая из берегов река затопила окрестности аэропорта Платов под Ростовом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Грунтовые воды#Лодки#Населенные пункты
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