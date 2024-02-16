Морозы сохранятся на выходных в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В пятницу и субботу не стоит ждать потепления, а столбики термометров покажут -1 градус. Ночью будет еще холоднее, температура упадет до -5 градусов. Усугубит ситуацию сильный ветер с порывами до шести метров в секунду.
Но ситуация начнет немного меняться в воскресенье, когда потеплеет до +1 градуса. А на следующей неделе температура будет составлять около +5 градусов, но ночью заморозки сохранятся.
Добавим, что в ближайшие несколько дней прогнозируют облачную погоду и без осадков. Ветер станет уже не таким сильным.
Ранее 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».
Кроме того, школы и детсады закрывали в регионе из-за непогоды.