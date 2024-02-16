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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Морозы сохранятся на выходных в Ростове-на-Дону

Морозы сохранятся на выходных в Ростове-на-Дону

16 февраля 2024, 06:56
Фото: ДПЧС по РО
Морозы сохранятся на выходных в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на выходных, 17 и 18 февраля, сохранится холодная погода, сообщили синоптики.

В пятницу и субботу не стоит ждать потепления, а столбики термометров покажут -1 градус. Ночью будет еще холоднее, температура упадет до -5 градусов. Усугубит ситуацию сильный ветер с порывами до шести метров в секунду.

Но ситуация начнет немного меняться в воскресенье, когда потеплеет до +1 градуса. А на следующей неделе температура будет составлять около +5 градусов, но ночью заморозки сохранятся.

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Добавим, что в ближайшие несколько дней прогнозируют облачную погоду и без осадков. Ветер станет уже не таким сильным.

Ранее 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».

Кроме того, школы и детсады закрывали в регионе из-за непогоды.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Синоптики#Потепление#Заморозки
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