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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Новые электробусы в Ростове

Новый электробус попал в аварию спустя день работы в Ростове

16 февраля 2024, 17:19
Фото: rostovgazeta.ru
Новые электробусы в Ростове
ДТП с участием электробуса и легковушки произошло в Ростове 16 февраля, рассказали в сообществе ВКонтакте «Ростов Главный».

На Таганрогской, 69 легковое авто пыталось свернуть в переулок, не заметив запрещающий знак и выезжающий электробус. Машина резко затормозила, однако удара миновать не удалось.

У легковушки пострадала задняя часть, а у электробуса оказались выбиты стекла.

Уточняется, что это был электробус, обслуживающий новый маршрут №17А. Он работал всего лишь второй день.

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О состоянии водителей и пассажиров не сообщается.

Официальных подробностей ДТП пока не поступало.

Ранее сообщалось, что троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе.

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