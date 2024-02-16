Новый электробус попал в аварию спустя день работы в Ростове

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
На Таганрогской, 69 легковое авто пыталось свернуть в переулок, не заметив запрещающий знак и выезжающий электробус. Машина резко затормозила, однако удара миновать не удалось.
У легковушки пострадала задняя часть, а у электробуса оказались выбиты стекла.
Уточняется, что это был электробус, обслуживающий новый маршрут №17А. Он работал всего лишь второй день.
О состоянии водителей и пассажиров не сообщается.
Официальных подробностей ДТП пока не поступало.
Ранее сообщалось, что троллейбусы в Ростове будут развивать по экологической программе.