По ночам стены трещат: жильцы дома на Сеченова в Ростове боятся в нем жить

«Крыша дома протекала более 15 лет. Там уже все сгнило. А когда меняли крышу — балки и перекрытия не сделали. Просто поменяли кровлю. На фасаде были очень большие трещины, чуть ли не сквозные к людям в квартиры. И когда делали фасад, точно также проложили ПВХ-сетку, замазали штукатуркой и закрасили. Никаких скоб не установили, усилений не было проведено», — говорит Елена.