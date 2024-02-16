По ночам стены трещат: жильцы дома на Сеченова в Ростове боятся в нем жить

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В доме на Сеченова, 12 в Ростове вместе со взрослыми проживает много детей и пожилых людей. Горожане опасаются, что их дом попросту развалится.
«Я живу на верхнем этаже в одном из самых крепких подъездов. И то, ночью, когда тишина и нет посторонних шумов, время от времени слышно, как под обоями по стене сыпется штукатурка и идет какой-то треск, будто крошится дерево», — рассказывает жительница дома Елена.
Собеседница добавляет, что в 2016–2017 годах в рамках капремонта в доме сделали фасад и крышу. В 2020 году — подъезды. Однако собственники жилья остались недовольны проведенными работами.
«Крыша дома протекала более 15 лет. Там уже все сгнило. А когда меняли крышу — балки и перекрытия не сделали. Просто поменяли кровлю. На фасаде были очень большие трещины, чуть ли не сквозные к людям в квартиры. И когда делали фасад, точно также проложили ПВХ-сетку, замазали штукатуркой и закрасили. Никаких скоб не установили, усилений не было проведено», — говорит Елена.
Люди добавляют, что добиться ответа на вопросы, каким образом определялся круг работ по капитальному ремонту дома на Сеченова, 12, и нужно ли было вообще проводить такой капремонт, им не удалось.
«Ощущение такое, будто кто-то сам, в одностороннем порядке решил, что будет делать. В итоге как решили, так и сделали — замазюкали и на этом все закончилось», — делятся мнением жильцы.
Горожане уточняют, что найти, кто из жильцов подписывал акт приема работ после капитального ремонта, не удалось. Но, по их словам, представители Фонда капремонта утверждают, что подписанный жителем акт приемки у них есть.
Собственники квартир добавляют, что квитанции на оплату капремонта получают до сих пор. Но многие не горят желанием вносить платежи, наблюдая, как разрушается их дом.
«После капитального ремонта в 2022 году мы делали экспертизу. Тогда в Ростове для этого работала городская программа. Но аварийным дом не признали», — говорит Елена.
Согласно имеющемся в распоряжении RostovGazeta документу, состояние фундамента, стен, лестниц и межэтажных перекрытий дома на Сеченова, 12 в Ростове охарактеризовано «неудовлетворительным неработоспособным».
Здесь же уточняется, что такое состояние несущих каменных стен несет угрозу для безопасности жильцов, и даны рекомендации, что необходимо делать. В частности, предлагалось усилить грунт под фундаментом и поврежденные участки лестниц, заделать трещины в несущих стенах, заменить деревянные перекрытия и изношенные участки трубопроводов и многое другое. Однако люди считают, что это уже не поможет.
«По поводу экспертизы мы тогда проводили собрание собственников квартир. Большинство людей выступили за то, чтобы жить в безопасном месте. Все же боятся», — отмечает Елена.
По словам горожан, сегодня на доме появляются новые трещины.
«До капремонта были трещины только на стене, которая выходит во двор. После проведения экспертизы, трещины пошли по второй стене. А здесь их не было никогда», — опасаются местные жители.
Люди рассказывают, что состоянием их дома на Сеченова, 12 в Ростове заинтересовались правоохранительные органы. И когда горожане спустились в подвал, демонстрируя сотрудникам правопорядка условия, в которых они проживают, несущая балка на подпорке попросту рассыпалась.
Ростовчане высказывают мнение, что если бы в прошлые года при проведении капитального ремонта было сделано укрепление, таких проблем, возможно, удалось избежать.
Дозвониться за разъяснением ситуации в ФКР корреспонденту RostovGazeta не удалось. В рабочие часы пятницы никто не ответил на звонок.
Проверить информацию по отчетности, опубликованной на сайте также не представилось возможным. В разделе акта выполненных работ за 2017 год есть лишь данные по Азову. А в разделе отчетных документов за 2020 год и вовсе отсутствуеют документы.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в историю с аварийным домом вмешался Следственный Комитет.