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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

«Подумала землетрясение»: мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову

«Подумала, землетрясение»: мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову

16 февраля 2024, 10:14
Фото: mil.ru
«Подумала землетрясение»: мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову

Мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону и Батайска в пятницу, 16 февраля, услышали громкий звук, напоминающий взрыв, сообщили они в соцсетях.

Грохот раздался днем в пятницу, он распространился на несколько районов донской столицы. Пользователи в соцсетях за несколько минут успели оставить десятки комментариев на эту тему.

«Сидим на паре. Подумали все, что в дверь стучат сильно или шкаф упал», — пишут ростовчане.

«В центре очень слышно было», — заявили пользователи.

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«В Новошахтинске даже сирена от машин была из-за звука», — говорится в комментариях.

«Я подумала, что землетрясение», — сообщают местные жители.

«Шахты два раза дом трясло», — написали жители города.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Соцсети#Грохот#Звук взрыва
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