«Подумала, землетрясение»: мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Грохот раздался днем в пятницу, он распространился на несколько районов донской столицы. Пользователи в соцсетях за несколько минут успели оставить десятки комментариев на эту тему.
«Сидим на паре. Подумали все, что в дверь стучат сильно или шкаф упал», — пишут ростовчане.
«В центре очень слышно было», — заявили пользователи.
«В Новошахтинске даже сирена от машин была из-за звука», — говорится в комментариях.
«Я подумала, что землетрясение», — сообщают местные жители.
«Шахты два раза дом трясло», — написали жители города.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО