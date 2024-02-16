ПСБ и Донской банковский колледж заключили соглашение о сотрудничестве

«Соглашение с ПСБ откроет новые перспективы для студентов колледжа, будет способствовать улучшению качества образования и впоследствии даст возможность нашим выпускникам работать в крупнейшем банке страны. Объединив наши знания, опыт и ресурсы, мы сможем лучше подготовить их к реальной работе в банке. Я уверен, что сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным, как для колледжа и банка, так и для всей финансовой системы нашего региона», — отметил Артем Джегунцов.