ПСБ и Донской банковский колледж заключили соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Соглашение предусматривает совместную работу по созданию условий для повышения профессиональных компетенций и качества подготовки студентов. Учащимся предоставят возможность пройти практику в одном из крупнейших финансово-кредитных институтов страны. Такое сотрудничество помогает готовить востребованных высококвалифицированных специалистов для банковской отрасли.
«Сотрудничество с профильными учебными заведениями — одно из важных
направлений работы для нас. ПСБ регулярно выступает инициатором и организатором
образовательных проектов для молодых специалистов, помогая им строить успешную
карьеру. Партнерство с Донским банковским колледжем создаст прочную базу для
подготовки нового поколения высококлассных банковских работников, у которых
появится возможность работы в одном из крупнейших финансово-кредитных институтов
страны», — отметил Сергей Платонов.
Сотрудники ПСБ готовы стать наставниками для учащихся колледжа, которые будут проходить практику в банке, в том числе в сервисном центре ПСБ. в Ростове-на-Дону. Эксперты будут участвовать в учебном процессе: в работе приемных комиссий, которые оценивают результаты обучения ребят, проводить мастер-классы и лекции для студентов с целью повышения уровня образования будущих специалистов финансового сектора.
«Соглашение с ПСБ откроет новые перспективы для студентов колледжа, будет способствовать улучшению качества образования и впоследствии даст возможность нашим выпускникам работать в крупнейшем банке страны. Объединив наши знания, опыт и ресурсы, мы сможем лучше подготовить их к реальной работе в банке. Я уверен, что сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным, как для колледжа и банка, так и для всей финансовой системы нашего региона», — отметил Артем Джегунцов.
На сегодняшний день в Ростовской области открыто 13 офисов ПСБ. В 2023 году в донской столице начал работу сервисный центр обслуживания ПСБ, который поддерживает сопровождение банковских операций клиентов по всей стране. До конца текущего года центр планирует расширить штат сотрудников более чем в три раза.