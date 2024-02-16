ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
О работе ПВО сообщили жители Новошахтинска около 23.20 мск. Люди сообщили, что военные дали ракетный залп, местные жители очень испугались. Также появилось видео работы системы ПВО и характерных следов в небе.
Позднее губернатор региона Василий Голубев подтвердил работу ПВО. Он заявил, что военные отработали по воздушным целям за пределами региона, а также поблагодарил их за работу.
Днем 16 февраля жителей Ростова-на-Дону и городов Ростовской области испугали звуки взрывов, прогремевшие в небе. Однако глава области объяснил, что в тот момент системы ПВО не работали, а подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации.