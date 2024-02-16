ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля

Днем 16 февраля жителей Ростова-на-Дону и городов Ростовской области испугали звуки взрывов, прогремевшие в небе. Однако глава области объяснил, что в тот момент системы ПВО не работали, а подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации.