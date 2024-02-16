rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:41

Published Сегодня, 20:41

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля

ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля

16 февраля 2024, 20:41
Фото: rostovgazeta.ru
ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля
На территории Ростовской области вечером 16 февраля сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.
Сюжет
СВО

О работе ПВО сообщили жители Новошахтинска около 23.20 мск. Люди сообщили, что военные дали ракетный залп, местные жители очень испугались. Также появилось видео работы системы ПВО и характерных следов в небе.

ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля
Видео: rostovgazeta.ru

Позднее губернатор региона Василий Голубев подтвердил работу ПВО. Он заявил, что военные отработали по воздушным целям за пределами региона, а также поблагодарил их за работу.

Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва
Узнать подробнее

Днем 16 февраля жителей Ростова-на-Дону и городов Ростовской области испугали звуки взрывов, прогремевшие в небе. Однако глава области объяснил, что в тот момент системы ПВО не работали, а подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации.

Читайте также:
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйцаРоссийские военные сбили украинскую ракету над Азовским моремВ Ростовской области создали дополнительные группы для охраны безопасности региона
#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Новошахтинск#ПВО#СВО#Системы ПВО#Новости СВО#Работа ПВО#Система ПВО#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области могут попасть под «купол безопасности» и остаться без ТВ
Сегодня, 15:16
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
Сегодня, 08:37
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11