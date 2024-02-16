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Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов-Таганрог» 23 февраля и 8 марта

Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта

16 февраля 2024, 08:17
Фото: mindortrans.donland.ru
Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов-Таганрог» 23 февраля и 8 марта
Пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 23 февраля и 8 марта, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

В четверг, 15 февраля, в Минтрансе Ростовской области объявили, что в праздничные дни на маршрут «Ростов — Таганрог» выйдет пригородный поезд на паровозной тяге.

Поезд будет отправляться из Ростова в 09.35 мск и прибудет в Таганрог к 11.31 мск. Обратное отправление запланировано на 16.30 мск с прибытием в Ростов через два часа. Ретро-поезд будет перевозить пассажиров 23 февраля и 8 марта.

Билеты на поезд можно будет купить в кассе вокзала или приобрести через мобильное приложение, стоимость поездки составит всего 154 рубля по полному тарифу.

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По словам сотрудников ведомства, пассажиры могут также воспользоваться возможностью купить пакетные программы проезда, включающие поездку туда/обратно, а также театрализованную программу с экскурсией по Таганрогу. Пассажиры смогут не только прогуляться по Таганрогу, но познакомиться с его историей и значимыми достопримечательностями.

Ранее стало известно, что электричкам, курсирующим между Ростовом и Таганрогом, добавят две остановки.

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