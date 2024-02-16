Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта

По словам сотрудников ведомства, пассажиры могут также воспользоваться возможностью купить пакетные программы проезда, включающие поездку туда/обратно, а также театрализованную программу с экскурсией по Таганрогу. Пассажиры смогут не только прогуляться по Таганрогу, но познакомиться с его историей и значимыми достопримечательностями.