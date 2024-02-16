Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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В четверг, 15 февраля, в Минтрансе Ростовской области объявили, что в праздничные дни на маршрут «Ростов — Таганрог» выйдет пригородный поезд на паровозной тяге.
Поезд будет отправляться из Ростова в 09.35 мск и прибудет в Таганрог к 11.31 мск. Обратное отправление запланировано на 16.30 мск с прибытием в Ростов через два часа. Ретро-поезд будет перевозить пассажиров 23 февраля и 8 марта.
Билеты на поезд можно будет купить в кассе вокзала или приобрести через мобильное приложение, стоимость поездки составит всего 154 рубля по полному тарифу.
По словам сотрудников ведомства, пассажиры могут также воспользоваться возможностью купить пакетные программы проезда, включающие поездку туда/обратно, а также театрализованную программу с экскурсией по Таганрогу. Пассажиры смогут не только прогуляться по Таганрогу, но познакомиться с его историей и значимыми достопримечательностями.
Ранее стало известно, что электричкам, курсирующим между Ростовом и Таганрогом, добавят две остановки.