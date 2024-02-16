Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В пятницу и субботу, 16 и 17 февраля, температура составит -1 градус, а ветер усилится до шести метров в секунду. Ночью может похолодать до -5 градусов.
В воскресенье температура остановится на отметке +1 градус, ожидается облачная погода. К среде она поднимется до +3 градусов, а в четверг, 22 февраля, составит +5 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.
Добавим, что ближе к концу следующей недели сильный ветер прекратится.
Ранее в донском регионе к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».