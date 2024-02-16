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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Морозы в Ростове-на-Дону прекратятся с 18 февраля

Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы

16 февраля 2024, 04:55
Фото: 1MI

Морозы в Ростове-на-Дону прекратятся с 18 февраля

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будут заморозки, после чего начнется потепление, сообщили синоптики.

В пятницу и субботу, 16 и 17 февраля, температура составит -1 градус, а ветер усилится до шести метров в секунду. Ночью может похолодать до -5 градусов.

В воскресенье температура остановится на отметке +1 градус, ожидается облачная погода. К среде она поднимется до +3 градусов, а в четверг, 22 февраля, составит +5 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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Добавим, что ближе к концу следующей недели сильный ветер прекратится.

Ранее в донском регионе к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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