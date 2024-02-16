Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова

«Сегодня на них идёт меньше 10% бюджета. Понятно, почему в больницах очереди, на прием у терапевта 15 минут, а в школах учителя на детей срываются. Первое, что нужно сделать — удвоить расходы на медицину и образование. Это остановит бездумную „оптимизацию“, слияние школ, больниц и сокращения», — говорит Владислав Даванков.