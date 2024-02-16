Самый дорогой поход в ресторан обошелся жителям Ростова в 235 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По информации издания «Южный федеральный», были проанализированы чеки заведений общепита за прошлый год. Самый дорогой отдых обошелся в 235 тысяч рублей, платила за это не семейная пара, а целая компания.
«В этот чек включены 428 коктейлей. На втором месте идет чек на сумму 206 тысяч рублей», — говорится в публикации.
Отмечается, что также есть чеки на суммы от 61 до 85 тысяч рублей, в основном в них указан алкоголь. Анализ показал, что ростовчане в целом предпочитают блюда русской кухни.
Ранее кафе и рестораны в донском регионе повысили цены. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.