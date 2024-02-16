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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Самый дорогой поход в ресторан обошелся жителям Ростова в 235 тысяч рублей

Самый дорогой поход в ресторан обошелся жителям Ростова в 235 тысяч рублей

16 февраля 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону самый большой чек при походе в ресторан составил 235 тысяч рублей, сообщают СМИ.

По информации издания «Южный федеральный», были проанализированы чеки заведений общепита за прошлый год. Самый дорогой отдых обошелся в 235 тысяч рублей, платила за это не семейная пара, а целая компания.

«В этот чек включены 428 коктейлей. На втором месте идет чек на сумму 206 тысяч рублей», — говорится в публикации.

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Отмечается, что также есть чеки на суммы от 61 до 85 тысяч рублей, в основном в них указан алкоголь. Анализ показал, что ростовчане в целом предпочитают блюда русской кухни.

Ранее кафе и рестораны в донском регионе повысили цены. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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