Сотни ростовчан оставят без света с 19 по 22 февраля. Рассказываем, что случилось

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Энергетики в Ростове запланировали отключение электричества из-за работ по проверке оборудования. Света в домах горожан может не быть от нескольких часов до нескольких дней. Включать электричество планируют лишь ближе к ночи.
В понедельник, 19 февраля, без света останутся частично жители Коммунистического, 2-й Краснодарской, ЖК «Красные ворота» на Суздальском, а также СНТ «Мечта» и «Садовод-Любитель».
На следующий день электричества вновь частично не будет на 2-й Краснодарской, помимо этого отключения ждут часть домов на Малиновского, Грибоедовском, Чувашском, Международной, Стачки.
В среду, 21 февраля, без света частично останутся жители домов на Коминтерна, Плеханова, Красноармейской, Буденновском, Портовой, Хабаровском, Возрождения, Карла Либкнехта.
Наконец, в четверг, 22 февраля, запастись свечками придется части жителей домов на Островского, Максима Горького, Красноармейской, Черепахина, Катаева, Варфоломеева и некоторых других улицах.
Ранее жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла.