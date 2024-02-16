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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Плановые отключения электричества запланированы в Ростове на следующей неделе

Сотни ростовчан оставят без света с 19 по 22 февраля. Рассказываем, что случилось

16 февраля 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Плановые отключения электричества запланированы в Ростове на следующей неделе

Сотни жителей Ростова оставят без света с 19 по 22 февраля

Плановые отключения электричества запланированы в Ростове на следующей неделе, рассказали в администрации города.

Энергетики в Ростове запланировали отключение электричества из-за работ по проверке оборудования. Света в домах горожан может не быть от нескольких часов до нескольких дней. Включать электричество планируют лишь ближе к ночи.

В понедельник, 19 февраля, без света останутся частично жители Коммунистического, 2-й Краснодарской, ЖК «Красные ворота» на Суздальском, а также СНТ «Мечта» и «Садовод-Любитель».

На следующий день электричества вновь частично не будет на 2-й Краснодарской, помимо этого отключения ждут часть домов на Малиновского, Грибоедовском, Чувашском, Международной, Стачки.

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В среду, 21 февраля, без света частично останутся жители домов на Коминтерна, Плеханова, Красноармейской, Буденновском, Портовой, Хабаровском, Возрождения, Карла Либкнехта.

Наконец, в четверг, 22 февраля, запастись свечками придется части жителей домов на Островского, Максима Горького, Красноармейской, Черепахина, Катаева, Варфоломеева и некоторых других улицах.

Ранее жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла.

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