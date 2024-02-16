Специалисты РЭО будут выезжать на проверки утилизаторов в рамках механизма РОП

В соответствии с законом о РОП производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своей продукции и упаковки, заключая договоры только с подтвержденными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Такие утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также распространяются на производителей и импортеров, желающих осуществить утилизацию отходов на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, то составленные им акты не будут учтены. Включение в реестр осуществляется по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.