rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2024, 18:56

Published 16 февраля 2024, 18:56

Modified 16 февраля 2024, 18:56

Updated 16 февраля 2024, 18:56

Специалисты РЭО будут выезжать на проверки утилизаторов в рамках механизма РОП

Специалисты РЭО будут выезжать на проверки утилизаторов в рамках механизма РОП

16 февраля 2024, 18:56
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) получил полномочия на проверку документов и выездные оценки утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Постановление № 171, подписанное председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года, утвердило эти полномочия.

В соответствии с законом о РОП производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своей продукции и упаковки, заключая договоры только с подтвержденными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Такие утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также распространяются на производителей и импортеров, желающих осуществить утилизацию отходов на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, то составленные им акты не будут учтены. Включение в реестр осуществляется по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.

Во время проведения выездных оценок специалисты РЭО проверяют достоверность предоставленной утилизатором информации для включения в реестр, а также наличие необходимого оборудования и мощностей для производства товаров из вторичного сырья, пишет gorod55.ru.

По результатам проверки документов и выездной оценки РЭО готовит заключение для Росприроднадзора, которое учитывается при принятии решения о включении утилизатора в реестр или об отказе.

«Создание реестра проверенных утилизаторов способствует увеличению прозрачности отрасли и стимулирует производителей соблюдать нормативы по утилизации. Этот шаг является важным для реформирования отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла», — отмечает директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Выездные оценки проводятся на основании заявки на включение в реестр. О том, как подать заявление на включение в реестр, можно прочитать на сайте РЭО.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика