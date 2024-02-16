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Специалисты РЭО будут выезжать на проверки утилизаторов в рамках механизма РОП

Специалисты РЭО будут выезжать на проверки утилизаторов в рамках механизма РОП

16 февраля 2024, 18:56
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) получил полномочия на проверку документов и выездные оценки утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Постановление № 171, подписанное председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года, утвердило эти полномочия.

В соответствии с законом о РОП производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своей продукции и упаковки, заключая договоры только с подтвержденными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Такие утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также распространяются на производителей и импортеров, желающих осуществить утилизацию отходов на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, то составленные им акты не будут учтены. Включение в реестр осуществляется по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.

Во время проведения выездных оценок специалисты РЭО проверяют достоверность предоставленной утилизатором информации для включения в реестр, а также наличие необходимого оборудования и мощностей для производства товаров из вторичного сырья, пишет gorod55.ru.

По результатам проверки документов и выездной оценки РЭО готовит заключение для Росприроднадзора, которое учитывается при принятии решения о включении утилизатора в реестр или об отказе.

«Создание реестра проверенных утилизаторов способствует увеличению прозрачности отрасли и стимулирует производителей соблюдать нормативы по утилизации. Этот шаг является важным для реформирования отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла», — отмечает директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Выездные оценки проводятся на основании заявки на включение в реестр. О том, как подать заявление на включение в реестр, можно прочитать на сайте РЭО.

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