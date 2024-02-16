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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца

Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца

16 февраля 2024, 07:52
Фото: МВД по РО
Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца
Фигуранты дела об аксайских рынках останутся под арестом до 15 июня, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» объявил, что фигуранты дела об аксайских рынках останутся под стражей еще на четыре месяца, несмотря на протесты их защитников. Подсудимые будут находиться в СИЗО до 15 июня.

Адвокат Сергей Новиков, представляющий интересы одного из фигурантов дела, заявил, что это уже второй подобный случай, когда по ходатайству прокуратуры арест его клиенту продлевают за месяц до истечения текущей меры пресечения.

«Есть вообще у стороны защиты право подготовиться?» — цитирует адвоката Сергея Новикова издание.

Адвокаты и главный подозреваемый Карим Бабаев требуют перенести обсуждение ходатайства. Карим Бабаев настаивал, что его адвокат Игорь Попенин не смог присутствовать в суде, поскольку не знал о ходатайстве. Однако судья отверг его аргументы, заявив, что ходатайство направили в общий чат в мессенджере, а сам Бабаев обеспечен защитой.

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После этого защитники фигурантов дела напомнили, что существует еще восемь мер пресечения, кроме заключения в СИЗО, однако суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил ходатайство.

Напомним, весной 2021 года в Ростовской области разразился скандал — силовики оцепили аксайские рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Причиной для приостановки деятельности рынка стало расследование дела о незаконной передачи муниципальной земли в аренду, а также создание ОПГ бывшим главой Аксайского района Виталием Борзенко и семьей предпринимателей Бабаевых. Суды длятся уже более двух лет, в деле постоянно вскрываются новые подробности, однако сам бизнесмен Карим Бабаев заявляет, что за 2,5 года в СИЗО его ни разу не допрашивали.

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