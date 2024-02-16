Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца

Напомним, весной 2021 года в Ростовской области разразился скандал — силовики оцепили аксайские рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Причиной для приостановки деятельности рынка стало расследование дела о незаконной передачи муниципальной земли в аренду, а также создание ОПГ бывшим главой Аксайского района Виталием Борзенко и семьей предпринимателей Бабаевых. Суды длятся уже более двух лет, в деле постоянно вскрываются новые подробности, однако сам бизнесмен Карим Бабаев заявляет, что за 2,5 года в СИЗО его ни разу не допрашивали.