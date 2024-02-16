Территорию старого аэропорта в Ростове освоят на 5 лет раньше

В районе, где раньше располагалась воздушная гавань города, уже начали строительство первого ЖК. Помимо жилья там возведут шесть школ и 11 детских садов. Работы ведутся активными темпами, власти рассчитывают освоить территорию старого аэропорта на пять лет раньше, чем планировали ранее. Всего масштабная стройка охватит 367 гектаров земли.