Территорию старого аэропорта в Ростове освоят на 5 лет раньше

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В районе, где раньше располагалась воздушная гавань города, уже начали строительство первого ЖК. Помимо жилья там возведут шесть школ и 11 детских садов. Работы ведутся активными темпами, власти рассчитывают освоить территорию старого аэропорта на пять лет раньше, чем планировали ранее. Всего масштабная стройка охватит 367 гектаров земли.
Объем инвестиций в проект уже превысил сумму в 200 миллиардов рублей.
Власти рассказывали ранее, что первое жилье на территории старого аэропорта сдадут в эксплуатацию едва ли не этой весной.