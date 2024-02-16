rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Территорию старого аэропорта в Ростове хотят освоить на 5 лет раньше срока

Территорию старого аэропорта в Ростове освоят на 5 лет раньше

16 февраля 2024, 13:35
Фото: donland.ru
Территорию старого аэропорта в Ростове хотят освоить на 5 лет раньше срока
На месте старого аэропорта в Ростове хотят построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья, рассказали на заседании совета по инвестициям при губернаторе.

В районе, где раньше располагалась воздушная гавань города, уже начали строительство первого ЖК. Помимо жилья там возведут шесть школ и 11 детских садов. Работы ведутся активными темпами, власти рассчитывают освоить территорию старого аэропорта на пять лет раньше, чем планировали ранее. Всего масштабная стройка охватит 367 гектаров земли.

Урбанист назвал главную проблему застройки старого аэропорта в Ростове
Узнать подробнее

Объем инвестиций в проект уже превысил сумму в 200 миллиардов рублей.

Власти рассказывали ранее, что первое жилье на территории старого аэропорта сдадут в эксплуатацию едва ли не этой весной.

Читайте также:
Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрываЗатор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраляРетро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
Сегодня, 09:39
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
Сегодня, 08:37
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11