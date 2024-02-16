«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Почему в донских рощах растут горы мусора, кто должен следить за порядком, и что с этим делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В редакцию обратились жители ЖК «Державинский» в Ростове. Здесь, в рощу на Береговой, рядом с рекой Дон, регулярно привозят строительные отходы.
Люди рассказывают, что после публикации в RostovGazeta о появлении свалки, мусор вскоре убирают. Однако, по словам ростовчан, порядок в роще сохраняется ненадолго. Через неделю сюда привозят новые отходы.
В частности, очередную свалку строительного мусора после материала в RostovGazeta убрали на следующий день.
Однако второго февраля здесь появилась новая гора строительных отходов.
«Да, свалки убирают. Но мусор сюда привозят регулярно. Похоже, что делают это одни и те же возчики. Неужели нельзя отследить по камерам на повороте госномер машины? Выявить, кто этим занимается и наказать, чтобы подобное больше не повторялось? Это же проще, чем постоянно убирать свалки», — недоумевает житель ЖК «Державинский».
К слову, 1 февраля RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Пролетарского района.
Ответ на вопросы о том, кто контролирует поддержание порядка в роще на Береговой, кому принадлежит этот земельный участок, и что делать жителям с постоянно появляющимися горами строительного мусора, до сих пор не получен.
Однако 14 февраля в районе 18.30 мск местным жителям удалось своими глазами увидеть, кто привез в рощу мусор.
«Я увидел, как мусор выгружали из машины. Включил камеру на телефоне, стал снимать. Нарушители сразу испугались. Даже мусор не до конца выгрузили. Прыгнули в машину и уехали, не закрывая борт откуда вываливали отходы», — говорит очевидец выброса мусора в рощу Денис [имя изменено по его просьбе].
Ситуацию с выбросом мусора в зеленые зоны Ростова и области экологи считают странной тенденцией, прижившейся в донском крае. По словам экспертов, таких примеров очень много.
Например, собеседники рассказывают, как в Койсуге при поднятии берега реки пойму обсыпали строительным мусором, а сверху закидали землей, чтобы не было видно. Много стихийных свалок эксперты наблюдают в зеленых насаждениях Змиевской балки, Соловьиной рощи, за рекой Темерник.
«Никто не задумывается о том, что строительные отходы оказывают негативное влияние на экологию. Тем более, когда их размещают в непосредственной близости от реки. В таких отходах могут содержаться ядовитые полиэфирные смолы, антигрибковые вещества, и многое другое, что отравляет окружающую среду», — отмечает эколог Алексей Лебедев.
Выброс опасных отходов в зеленых зонах донского края собеседник разъясняет банальным отсутствием совести у возчиков мусора и желанием подзаработать.
«Водители не хотят везти мусор далеко. Да и если привезти отходы на полигон, за их прием придется оплачивать деньги. А зачем тратить деньги, если можно сэкономить и вывалить отходы, куда поближе. Например, в роще, где не сразу заметят. Поэтому когда какой-то участок зеленой зоны не охраняется, мусор туда и везут», — разъясняет эксперт.
Депутат Никита Кушнарев добавляет, что, заметив горы отходов в неположенном месте, местные жители тоже не должны оставаться в стороне.
«Вывоз мусора в рощу — это правонарушение. Оно должно быть пресечено, а виновное лицо — наказано», — уверен депутат.
Прежде всего спикер рекомендует собрать подписи жильцов ближайших домов, написать коллективное заявление и отнести его в администрацию района.
«Администрация, как орган исполнительной власти, может направить запрос в полицию», — поясняет депутат.
Если в течение 30 дней администрация не отреагирует или пришлет отписку, собеседник рекомендует жителям обращаться в прокуратуру.
«Когда свалку убирают, а она появляется снова и снова — это систематическое нарушение. И если местная администрация ничего с этим сделать не может — значит нужно обращаться в прокуратуру, в правоохранительные органы. В конце концов найдутся те, кто сможет кардинально решить возникшую проблему», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta выясняла, к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области.