«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором

«Водители не хотят везти мусор далеко. Да и если привезти отходы на полигон, за их прием придется оплачивать деньги. А зачем тратить деньги, если можно сэкономить и вывалить отходы, куда поближе. Например, в роще, где не сразу заметят. Поэтому когда какой-то участок зеленой зоны не охраняется, мусор туда и везут», — разъясняет эксперт.