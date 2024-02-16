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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Свалки в рощах — проблема или тенденция в Ростовской области? Рассказывают эксперты

«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором

16 февраля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Свалки в рощах — проблема или тенденция в Ростовской области? Рассказывают эксперты

Эколог Лебедев рассказал, кто сваливает строительный мусор в рощах в Ростове

Ситуация с выбросом строительного мусора в рощи Ростова и области обрела массовый характер. Прогуливаясь по зеленым зонам, вместо того, чтобы наслаждаться свежим воздухом, ростовчане сплошь и рядом натыкаются на свалки, в том числе и со строительными отходами.

Почему в донских рощах растут горы мусора, кто должен следить за порядком, и что с этим делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Традиционная свалка в роще Ростова

В редакцию обратились жители ЖК «Державинский» в Ростове. Здесь, в рощу на Береговой, рядом с рекой Дон, регулярно привозят строительные отходы.

Люди рассказывают, что после публикации в RostovGazeta о появлении свалки, мусор вскоре убирают. Однако, по словам ростовчан, порядок в роще сохраняется ненадолго. Через неделю сюда привозят новые отходы.

В частности, очередную свалку строительного мусора после материала в RostovGazeta убрали на следующий день.

Уборка свалки на Береговой в роще Ростова 2 февраля 2024 годаУборка свалки на Береговой в роще Ростова 2 февраля 2024 года
Уборка свалки на Береговой в роще Ростова 2 февраля 2024 года
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Однако второго февраля здесь появилась новая гора строительных отходов.

Новая гора строительных отходов появилась в роще возле Дона на Береговой в Ростове 9 февраля в районе 14.00 мскНовая гора строительных отходов появилась в роще возле Дона на Береговой в Ростове 9 февраля в районе 14.00 мск
Новая гора строительных отходов появилась в роще возле Дона на Береговой в Ростове 9 февраля в районе 14.00 мск
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

«Да, свалки убирают. Но мусор сюда привозят регулярно. Похоже, что делают это одни и те же возчики. Неужели нельзя отследить по камерам на повороте госномер машины? Выявить, кто этим занимается и наказать, чтобы подобное больше не повторялось? Это же проще, чем постоянно убирать свалки», — недоумевает житель ЖК «Державинский».

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К слову, 1 февраля RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Пролетарского района.

Ответ на вопросы о том, кто контролирует поддержание порядка в роще на Береговой, кому принадлежит этот земельный участок, и что делать жителям с постоянно появляющимися горами строительного мусора, до сих пор не получен.

Однако 14 февраля в районе 18.30 мск местным жителям удалось своими глазами увидеть, кто привез в рощу мусор.

«Я увидел, как мусор выгружали из машины. Включил камеру на телефоне, стал снимать. Нарушители сразу испугались. Даже мусор не до конца выгрузили. Прыгнули в машину и уехали, не закрывая борт откуда вываливали отходы», — говорит очевидец выброса мусора в рощу Денис [имя изменено по его просьбе].

Откуда берется строительный мусор в роще на Береговой в Ростове
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Кто и как подбрасывает мусор донской природе

Ситуацию с выбросом мусора в зеленые зоны Ростова и области экологи считают странной тенденцией, прижившейся в донском крае. По словам экспертов, таких примеров очень много.

Например, собеседники рассказывают, как в Койсуге при поднятии берега реки пойму обсыпали строительным мусором, а сверху закидали землей, чтобы не было видно. Много стихийных свалок эксперты наблюдают в зеленых насаждениях Змиевской балки, Соловьиной рощи, за рекой Темерник.

Много стихийных свалок эксперты наблюдают в зеленых насаждениях Змиевской балки, Соловьиной рощи, за рекой Темерник.Много стихийных свалок эксперты наблюдают в зеленых насаждениях Змиевской балки, Соловьиной рощи, за рекой Темерник.
Много стихийных свалок эксперты наблюдают в зеленых насаждениях Змиевской балки, Соловьиной рощи, за рекой Темерник.
Фото: rostov-gorod.ru

«Никто не задумывается о том, что строительные отходы оказывают негативное влияние на экологию. Тем более, когда их размещают в непосредственной близости от реки. В таких отходах могут содержаться ядовитые полиэфирные смолы, антигрибковые вещества, и многое другое, что отравляет окружающую среду», — отмечает эколог Алексей Лебедев.

Выброс опасных отходов в зеленых зонах донского края собеседник разъясняет банальным отсутствием совести у возчиков мусора и желанием подзаработать.

«Водители не хотят везти мусор далеко. Да и если привезти отходы на полигон, за их прием придется оплачивать деньги. А зачем тратить деньги, если можно сэкономить и вывалить отходы, куда поближе. Например, в роще, где не сразу заметят. Поэтому когда какой-то участок зеленой зоны не охраняется, мусор туда и везут», — разъясняет эксперт.

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Депутат Никита Кушнарев добавляет, что, заметив горы отходов в неположенном месте, местные жители тоже не должны оставаться в стороне.

«Вывоз мусора в рощу — это правонарушение. Оно должно быть пресечено, а виновное лицо — наказано», — уверен депутат.

Прежде всего спикер рекомендует собрать подписи жильцов ближайших домов, написать коллективное заявление и отнести его в администрацию района.

«Администрация, как орган исполнительной власти, может направить запрос в полицию», — поясняет депутат.

Если в течение 30 дней администрация не отреагирует или пришлет отписку, собеседник рекомендует жителям обращаться в прокуратуру.

«Когда свалку убирают, а она появляется снова и снова — это систематическое нарушение. И если местная администрация ничего с этим сделать не может — значит нужно обращаться в прокуратуру, в правоохранительные органы. В конце концов найдутся те, кто сможет кардинально решить возникшую проблему», — резюмирует депутат.

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