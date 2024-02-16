«В доме все содрогнулось»: ростовчан напугал мощный звук взрыва

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Ростовчане днем в пятницу, 16 февраля, услышали громкий звук, который их сильно напугал. Пока нет информации, что является его причиной, но горожане активно описывают последствия.
«В доме все содрогнулось», — заявили ростовчане.
«У меня около Нариманова частный дом тряхнуло», — сообщили пользователи. О том, что был грохот, рассказали не только жители Ростова, но и других городов, в том числе Батайска, Новочеркасска и Новошахтинска.
«В Советском районе даже стены шатало в доме», — пишут ростовчане.
«Думал, дом сложится», — заявили подписчики.
В правительстве региона сообщили, что система ПВО не срабатывала.
Ранее власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО. Тогда жители также заявляли о громком звуке.