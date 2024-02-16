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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

«В доме все содрогнулось»: ростовчан напугал мощный звук взрыва

«В доме все содрогнулось»: ростовчан напугал мощный звук взрыва

16 февраля 2024, 10:42
Фото: mil.ru
«В доме все содрогнулось»: ростовчан напугал мощный звук взрыва

Ростовчан напугал мощный звук взрыва 16 февраля

Жители Ростова-на-Дону после громкого звука, похожего на взрыв, оставили сотни комментариев в соцсетях за 10 минут.

Ростовчане днем в пятницу, 16 февраля, услышали громкий звук, который их сильно напугал. Пока нет информации, что является его причиной, но горожане активно описывают последствия.

«В доме все содрогнулось», — заявили ростовчане.

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«У меня около Нариманова частный дом тряхнуло», — сообщили пользователи. О том, что был грохот, рассказали не только жители Ростова, но и других городов, в том числе Батайска, Новочеркасска и Новошахтинска.

«В Советском районе даже стены шатало в доме», — пишут ростовчане.

«Думал, дом сложится», — заявили подписчики.

В правительстве региона сообщили, что система ПВО не срабатывала.

Ранее власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО. Тогда жители также заявляли о громком звуке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Соцсети#Звук взрыва#Последствия#Происшествия
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