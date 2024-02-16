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Updated Сегодня, 09:41

Ростовскую область накроют куполом безопасности после трагедии в Белгороде

В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»

16 февраля 2024, 09:39
Фото: mil.ru
Ростовскую область накроют куполом безопасности после трагедии в Белгороде
Ростовскую область и другие регионы юга России предложили накрыть «куполом безопасности», об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.

В четверг, 15 февраля, после обстрелов Белгорода и гибели местных жителей депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что Белгородская, Брянская, Ростовская область и Краснодарский край нуждаются в дополнительных средствах защиты.

По мнению парламентария, российские регионы, близкие к зоне СВО, нуждаются в «куполе безопасности» — системе радиолокационной безопасности, которая будет защищать от атак стратегические объекты, а также значимую социальную инфраструктуру — школы с больницами, вокзалами, аэропортами и нефтезаводами.

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Гусев добавил, что Украину давно пора признать террористическим государством и принимать в отношении нее решения в соответствии с этим статусом.

Напомним, во время недавних обстрелов Белгорода пострадали 19 человек, шесть погибли, среди них был четырехмесячный ребенок. Кроме того, повреждения получили несколько десятков квартир в МКД и автомобилей.

Ранее МИД Франции назвал ракетные удары по Белгороду законной обороной со стороны Украины.

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