Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
В четверг, 15 февраля, после обстрелов Белгорода и гибели местных жителей депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что Белгородская, Брянская, Ростовская область и Краснодарский край нуждаются в дополнительных средствах защиты.
По мнению парламентария, российские регионы, близкие к зоне СВО, нуждаются в «куполе безопасности» — системе радиолокационной безопасности, которая будет защищать от атак стратегические объекты, а также значимую социальную инфраструктуру — школы с больницами, вокзалами, аэропортами и нефтезаводами.
Гусев добавил, что Украину давно пора признать террористическим государством и принимать в отношении нее решения в соответствии с этим статусом.
Напомним, во время недавних обстрелов Белгорода пострадали 19 человек, шесть погибли, среди них был четырехмесячный ребенок. Кроме того, повреждения получили несколько десятков квартир в МКД и автомобилей.
Ранее МИД Франции назвал ракетные удары по Белгороду законной обороной со стороны Украины.