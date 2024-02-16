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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:07

В Москве состоялось первое заседание пресс-клуба ТПП РФ по тематике БРИКС

В Москве состоялось первое заседание пресс-клуба ТПП РФ по тематике БРИКС

16 февраля 2024, 10:07
Фото: кадр видео
В Москве прошло первое заседание пресс-клуба Торгово-промышленной палаты России по тематике БРИКС. Участники обсудили основные направления и ключевые мероприятия, а также план работы по треку делового сотрудничества на время председательства России в БРИКС.

Решение о присоединении к союзу новых стран-участниц было принято в рамках XV Саммита БРИКС в августе прошлого года. Новыми членами организации стали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Иран. Интеграция этих стран в объединение стала одной из главных тем на повестке дня Делового совета БРИКС.

Президент Торгово-промышленной палаты России и председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин отметил, что руководителям новых стран необходимо назначить 5 членов делового совета.

По его словам, после этого появится возможность наполнять с помощью этих пятерых членов девять рабочих групп, которые сейчас работают практически в постоянном режиме. Они обсуждают различные вопросы, нарабатывают материал для вынесения на обсуждение на заседаниях делового совета.

На данный момент около 40% внешнеторгового оборота Российской Федерации приходится на страны БРИКС. Более 85% расчетов между участницами объединения осуществляются в национальных валютах. Поэтому вопрос об улучшении логистических потоков становится особенно актуальным.

Катырин подчеркнул, что из-за многочисленных санкций, которые накладываются на Российскую Федерацию, возникают определенные логистические сложности, с которыми сталкиваются как Россия, так и другие страны БРИКС. Поэтому вопрос о транспортных коридорах будет активно обсуждаться.

Также участники заседания обсудили вопросы безопасности при использовании искусственного интеллекта и расчеты в цифровых валютах. Планируется проводить заседания пресс-клуба Торгово-промышленной палаты России по тематике БРИКС ежемесячно.

Напомним, в 2024 году в Деловом совете БРИКС председательствует Россия. В планах на этот период проведение порядка 200 мероприятий в разных городах страны.

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