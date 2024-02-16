В Москве состоялось первое заседание пресс-клуба ТПП РФ по тематике БРИКС

По его словам, после этого появится возможность наполнять с помощью этих пятерых членов девять рабочих групп, которые сейчас работают практически в постоянном режиме. Они обсуждают различные вопросы, нарабатывают материал для вынесения на обсуждение на заседаниях делового совета.