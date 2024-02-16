В Ростове назвали имя возможного нового главы УМВД

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В конце прошлого года в Ростове освободился пост начальника УМВД по городу. Занимавший эту должность Сергей Шпак ушел на повышение в главк. Там ему доверили охрану общественного порядка.
Исполняющим обязанности главы УМВД по Ростову стал Александр Козырев. Однако вскоре должность может полностью перейти оперативнику Идрису Вагапову.
В правоохранительных органах Вагапов трудится с 2001 года. За это время он успел поруководить криминальной полицией, ОП-5 (Октябрьский район Ростова) и ОП-6 (Первомайский район Ростова). Последние три года он занимает пост главы Азовского МО МВД.
По словам сослуживцев, под руководством Вагапова отделы полиции весьма проблемных с криминальной точки зрения районов Ростова достойно справлялись со своими задачами.
Официально информация о назначении нового главы УМВД города пока не анонсировалась. Данные уточняются.
Ранее в Ростове задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в передаче взяток.