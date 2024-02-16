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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Идрис Вагапов может возглавить управление МВД Ростова-на-Дону

В Ростове назвали имя возможного нового главы УМВД

16 февраля 2024, 18:23
Фото: 1MI
Идрис Вагапов может возглавить управление МВД Ростова-на-Дону

Глава азовской полиции может возглавить УМВД в Ростове-на-Дону

Идрис Вагапов может возглавить управление МВД Ростова-на-Дону, пишет со ссылкой на свои источники портал 1рнд.

В конце прошлого года в Ростове освободился пост начальника УМВД по городу. Занимавший эту должность Сергей Шпак ушел на повышение в главк. Там ему доверили охрану общественного порядка.

Исполняющим обязанности главы УМВД по Ростову стал Александр Козырев. Однако вскоре должность может полностью перейти оперативнику Идрису Вагапову.

Главный полицейский Ростова Сергей Шпак перешел на новый пост
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В правоохранительных органах Вагапов трудится с 2001 года. За это время он успел поруководить криминальной полицией, ОП-5 (Октябрьский район Ростова) и ОП-6 (Первомайский район Ростова). Последние три года он занимает пост главы Азовского МО МВД.

По словам сослуживцев, под руководством Вагапова отделы полиции весьма проблемных с криминальной точки зрения районов Ростова достойно справлялись со своими задачами.

Официально информация о назначении нового главы УМВД города пока не анонсировалась. Данные уточняются.

Ранее в Ростове задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в передаче взяток.

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