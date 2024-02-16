В Ростове назвали имя возможного нового главы УМВД

В правоохранительных органах Вагапов трудится с 2001 года. За это время он успел поруководить криминальной полицией, ОП-5 (Октябрьский район Ростова) и ОП-6 (Первомайский район Ростова). Последние три года он занимает пост главы Азовского МО МВД.