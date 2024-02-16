В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова. Он аварийный 8 лет

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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В четверг, 15 февраля, НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капремонту» объявил электронный аукцион для поиска подрядной организации, которая займется капремонтом четырех зданий за 55,67 миллиона рублей.
Согласно документам закупки, рабочим необходимо привести в порядок МКД по адресам проспект Ленина, 123, Королева, 16/2, Волкова, 5 и улица Нариманова, 72/40. Последний дом является «соседом» скандального дома Нариманова, 72/3, который обрушился 28 января. Он оказался самым дорогим в наряд-задании.
Только на капитальный ремонт фасада потратят 21,5 миллиона рублей, подвала и фундамент обойдутся заказчику в 2,83 и 1,96 миллиона соответственно. Сам дом построили в 1966 году, на первом этаже здания находятся торговые площади — продуктовый магазин с пекарней. В настоящий момент износ здания составляет 39%, заключение, согласно данным МинЖКХ, подготовили в 1 января 2016 года. Ремонт необходимо закончить к 1 октября текущего года.
Победителя аукциона выберут 4 марта, прием заявок от подрядчиков закроют 26 февраля.