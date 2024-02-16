rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Ростове капитально отремонтируют дом на Нариманова и еще три здания

В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова. Он аварийный 8 лет

16 февраля 2024, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове капитально отремонтируют дом на Нариманова и еще три здания

В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домомом на Нариманова

В Ростове потратят более 55,6 миллиона рублей на ремонт дома на улице Нариманова, 72/40 и еще трех зданий, сведения об этом появились на портале закупок.

В четверг, 15 февраля, НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капремонту» объявил электронный аукцион для поиска подрядной организации, которая займется капремонтом четырех зданий за 55,67 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, рабочим необходимо привести в порядок МКД по адресам проспект Ленина, 123, Королева, 16/2, Волкова, 5 и улица Нариманова, 72/40. Последний дом является «соседом» скандального дома Нариманова, 72/3, который обрушился 28 января. Он оказался самым дорогим в наряд-задании.

Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове
Узнать подробнее

Только на капитальный ремонт фасада потратят 21,5 миллиона рублей, подвала и фундамент обойдутся заказчику в 2,83 и 1,96 миллиона соответственно. Сам дом построили в 1966 году, на первом этаже здания находятся торговые площади — продуктовый магазин с пекарней. В настоящий момент износ здания составляет 39%, заключение, согласно данным МинЖКХ, подготовили в 1 января 2016 года. Ремонт необходимо закончить к 1 октября текущего года.

Победителя аукциона выберут 4 марта, прием заявок от подрядчиков закроют 26 февраля.

Читайте также:
Власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова«Никого не волновало»: хроника рухнувшей многоэтажки на Нариманова в РостовеДвери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ремонт#Подвал#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Здания#Фасад#Проспект Ленина#Улица Нариманова#Фундамент#МинЖКХ#Капитальный ремонт#Нариманова#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
Сегодня, 09:39
В Ростовской области из-за Солнца возможны отключения ТВ и радио с 19 февраля
Сегодня, 09:20
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
Сегодня, 08:37
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
Вчера, 18:00
Ростовчане узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22
Время действовать!
Сегодня, 09:11