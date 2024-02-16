В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова. Он аварийный 8 лет

Только на капитальный ремонт фасада потратят 21,5 миллиона рублей, подвала и фундамент обойдутся заказчику в 2,83 и 1,96 миллиона соответственно. Сам дом построили в 1966 году, на первом этаже здания находятся торговые площади — продуктовый магазин с пекарней. В настоящий момент износ здания составляет 39%, заключение, согласно данным МинЖКХ, подготовили в 1 января 2016 года. Ремонт необходимо закончить к 1 октября текущего года.