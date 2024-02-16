В Ростове провели памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По поручению губернатора Василия Голубева, участником торжественной церемонии возложения цветов стал замглавы региона Вадим Артемов. Это мероприятие прошло у памятника «Павшим в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах».
Всего интернациональный долг выполняли восемь тысяч жителей Ростовской области, из которых 257 погибли, а еще семеро без вести пропали. Кроме того, 170 человек стали инвалидами.
Последним погибшим советским солдатом был уроженец Донецка Игорь Ляхович.
Вадим Артемов выразил соболезнования всем, кому пришлось пережить потерю боевых товарищей и своих близких. По его словам, они до конца остались верными воинскому долгу, отдав жизни и здоровье во время выполнения поставленных руководством страны задач.
«Мы гордимся нашими земляками- героями — такими, как Герои России Владимир Булгаков, Александр Дзюба, Сергей Липовой и многими другими, прошедшими афганскую войну», — произнес Вадим Артемов.
Он заявил о необходимости сохранить для молодежи и будущих поколений память о событиях афганской войны, о ее героях — офицерах и рядовых.
Он поблагодарил ветеранов боевых действий за активную работу, которую они сейчас проводят. В том числе занимаются развитием ветеранского движения и военно-патриотическим воспитанием.